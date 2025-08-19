1149 zgonów powiązanych jest z ogromną falą upałów, które przeszły w ostatnich dniach przez Hiszpanię - przekazał Instytutu Zdrowia im. Karola III cytowany przez agencję AFP. Oprócz tego kraj wciąż walczy z pożarami, które do tej pory zniszczyły już ponad 100 tys. hektarów. W związku z dramatyczną sytuacją swój urlop przerwał premier Hiszpanii Pedro Sanchez.

Według Instytutu Zdrowia im. Karola III cytowanego przez agencję AFP w Hiszpanii odnotowano 1149 zgonów, które powiązane są z niedawną falą upałów. Od 3 do 18 sierpnia nad krajem termometry wskazywały ekstremalne temperatury. Z kolei jak informują hiszpańskie media, mundurowi wciąż walczą z kilkudziesięcioma pożarami.

Fala upałów nad Hiszpanią. Setki ofiar ekstremalnych temperatur

Agencja AFP przekazała, że instytut do opracowania statystyk skorzystał z hiszpańskiego systemu monitorowania śmiertelności, które porównał z podobnymi danymi historycznymi. Aby dokonać precyzyjnej analizy eksperci uwzględnili także zewnętrzne czynniki, między innymi z krajowej agencji meteorologicznej AEMET.

Instytut dokonał podobnego raportu również w lipcu. Wówczas do szalejących temperatur przypisano 1060 zgonów, co stanowiło wzrost o 57 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z zeszłego roku.

Obecnie hiszpańskie władze walczą z falami pożarów, które trawią między innymi tereny Galicji, Kastylii i Leon oraz Estremadury. Według "El Mundo" na wskazanym obszarze służby walczą z 29 ogniskami płomieni.

Pożary pustoszą Hiszpanię. Premier Sanchez przerwał urlop

Tamtejsze pożary zniszczyły już ponad 100 tys. hektarów. W związku z dramatyczną sytuacją premier Hiszpanii Pedro Sanchez przerwał urlop i udał się w niedzielę do najbardziej dotkniętych miejsc.

Wcześniej pożary miały miejsce również w innych regionach, m.in. w Walencji. W niektórych poinformowano o wysokim ryzyku ich wybuchu. Katalońskie władze ostrzegały, że niedziela będzie dniem o najwyższym zagrożeniu pożarami w regionie w całym roku z powodu szczytu fali upałów.

Jak podał publiczny nadawca radiowo-telewizyjny RTVE, w sierpniu 20 dużych pożarów zniszczyło już ponad 115 tys. hektarów. - Obecnie mamy do czynienia z bardzo skomplikowanymi pożarami, o innym charakterze niż w przeszłości, częściowo z powodu zmian klimatycznych - stwierdził w sobotnim wywiadzie dla dziennika "El Pais" szef hiszpańskiego MSW Fernando Grande-Marlaska.

Minister zapewnił wówczas, że kraj ma wystarczające zasoby do walki z żywiołem, a kiedy potrzebne jest ich uzupełnienie, zwraca się do partnerów z UE, jak w przypadku dwóch samolotów gaśniczych, które Hiszpania otrzymała w ostatnich dniach od Francji.