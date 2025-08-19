Donald Tusk z apelem w sprawie Karola Nawrockiego. "Dajmy trochę czasu"

"Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii - przekazał Donald Tusk, apelując w sprawie Karola Nawrockiego. Premier zabrał głos po szczycie w Waszyngtonie, w którym poza Donaldem Trumpem i Wołodymyrem Zełenskim wzięli udział także europejscy przywódcy. Polska nie uczestniczyła w poniedziałkowych rozmowach.

"Dajmy trochę czasu prezydentowi i jego kancelarii. Polska na zewnątrz wymaga jednolitego działania i współpracy wszystkich instytucji państwowych, a współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia" - napisał szef rządu na platformie X.

"Pierwsze koty za płoty" - podkreślił.

Rzecznik rządu zapytany o szczyt w Waszyngtonie. "Udało się uniknąć przepychanki"

Rzecznik rządu Adam Szłapka podczas wtorkowej konferencji prasowej powiedział, że "wszystkie zasady konstytucyjne i dobrej współpracy zostały zachowane". Polityk odpowiedział w ten sposób na pytanie o relacje między rządem i premierem Donaldem Tuskiem a Kancelarią Prezydenta RP i prezydentem Karolem Nawrockim w kontekście ostatniej serii rozmów liderów państw europejskich i USA.

ZOBACZ: Putin zgadza się na spotkanie z Zełenskim. Zasugerował miejsce

Szłapka stwierdził, że podczas serii rozmów międzynarodowych z udziałem polskich liderów w ubiegłym tygodniu "udało się uniknąć przepychanki". Zapewnił również, że strona rządowa na bieżąco przekazywała informacje stronie prezydenckiej i przypomniał, że doszło też do spotkania Tuska i Nawrockiego.

Dalej powiedział, że "Polska nie może mieć dwóch polityk zagranicznych". - Polska musi mieć jedną politykę zagraniczną i w tej jednej polityce zagranicznej zawsze stanowisko przygotowuje rząd - powiedział.

- Wnioski każdy może wyciągnąć sobie sam, gdzie jest źródło problemu i jak do tej sytuacji doszło. My jako polski rząd chcemy w każdej tego typu sytuacji zachować się odpowiedzialnie, bo najważniejszy jest interes Polski - zadeklarował Szłapka, zapewniając, że rząd "w oczywisty sposób jest gotowy do współpracy z KPRP, dokładnie tak, jak zobowiązuje nas do tego konstytucja".

Rzecznik rządu zaznaczył przy tym, że "jeżeli KPRP chce wziąć większą odpowiedzialność za bliskie relacje z Białym Domem, to trzeba brać ten odcinek ze wszystkimi tego konsekwencjami".

Czy Donald Tusk przebywa na urlopie? Rzecznik odpowiada

Rzecznik rządu został jednocześnie spytany, czy premier Tusk przebywa obecnie na urlopie. W odpowiedzi Szłapka stwierdził, że "bardzo trudno mówić o urlopie", gdy premier bierze udział w serii ważnych spotkań międzynarodowych. - Ale faktycznie, od jutra najbliższe trzy dni premier będzie spędzał czas raczej z rodziną - wyjaśnił.

ZOBACZ: "Tak się ułożyło". Rzecznik rządu o nieobecności przedstawiciela Polski na szczycie w Waszyngtonie

W ubiegłym tygodniu w środę w sprawie Ukrainy odbyły się trzy rozmowy. W wąskim formacie liderów europejskich wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz w formacie tzw. koalicji chętnych wziął udział premier Donald Tusk.

W telekonferencji liderów europejskich i prezydenta USA Donalda Trumpa, Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki. Do rozmów doszło dwa dni przed spotkaniem prezydenta USA z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, które odbyło się w piątek na Alasce.

Z kolei w poniedziałek prezydent USA spotkał się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy. Następnie obaj rozmawiali z przybyłymi do Waszyngtonu liderami europejskimi. Po rozmowach z Europejczykami Trump zadzwonił do Władimira Putina i rozpoczął aranżowanie spotkania Zełenski-Putin, po którym ma nastąpić kolejne, trójstronne spotkanie z jego udziałem. Prezydent USA wyraził też gotowość do udzielenia pomocy Europejczykom w zagwarantowaniu pokoju.

We wtorek w związku z rozmowami prezydenta USA z Putinem a następnie z prezydentem Ukrainy i europejskimi liderami odbyło się online spotkanie "koalicji chętnych" a następnie posiedzenie Rady Europejskiej, w których udział wziął premier Tusk.