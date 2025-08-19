Podczas spotkania w Białym Domu Donald Trump został przyłapany na prywatnych dialogach. W trakcie nieformalnych rozmów prezydent USA nie zauważył, że jeden z mikrofonów wciąż jest włączony. W efekcie wyszły na jaw jego słowa na temat Władimira Putina. - Chce się dogadać. Robi to dla mnie. Rozumiesz? - mówił do prezydenta Francji.

Donald Trump spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a następnie z przedstawicielami "koalicji chętnych", czyli krajów, które zobowiązały się pomóc wzmacniać Kijowowi. W Białym Domu pojawili się m.in. premier Wielkiej Brytanii, prezydent Francji oraz szefowa Komisji Europejskiej.

Rozmowy dotyczyły gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz przygotowania bezpośredniego spotkania Zełenskiego z Putinem. Trump ogłosił, że Moskwa ma wstępnie zgadzać się na takie gwarancje. Ukraina z kolei zapowiedziała zakup amerykańskiej broni, w tym systemów Patriot, o wartości ok. 100 mld dolarów.

Podczas spotkania z europejskimi liderami, jeden z mikrofonów zarejestrował słowa Donalda Trumpa w skierowane w stronę Emmanuela Macrona, prezydenta Francji. Mówił on, że ma wrażenie, iż rosyjski przywódca chce dojść z nim do porozumienia.

- Myślę, że chce się dogadać. Robi to dla mnie. Rozumiesz? Jak szalenie by to nie brzmiało - powiedział prezydent USA, zanim poprosił swoich rozmówców o powitanie przedstawicieli mediów.

Szczyt w Waszyngtonie. Dyskusje z Zełenskim i europejskimi liderami

Swoje wystąpienie prezydent rozpoczął od podkreślenia, jaki sukces został osiągnięty dzięki dotychczasowych rozmów z europejskimi przywódcami.

Donald Trump wspomniał też o wcześniejszym spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim, które przebiegło w znacznie bardziej przyjaznej atmosferze, niż ostatnim razem, kiedy to doszło do kłótni w Białym Domu.

Szczyt w Waszyngtonie. Przesyłka dla Melanii Trump

Z kolei Wołodymyr Zełenski, przygotowany przez europejskich sojuszników, podziękował Trumpowi za dostarczoną broń i wysiłki dyplomatyczne. Przekazał również wyjątkową przesyłkę dla Melanii Trump. Był to list od Ołeny Zełenskiej.

Tym razem prezydent Ukrainy na spotkanie z Trumpem założył marynarkę. Prawdopodobnie zrobił to, by uniknąć krytyki, która spadła na niego ostatnim razem, kiedy to jego strój został uznany za niestosowny.

Trump wyraził natomiast chęć zorganizowania spotkania w formule trójstronnej: z Zełenskim i Putinem.

