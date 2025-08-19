Czołowe zderzenie na S7. Są ranni, trasa zablokowana

Czołowe zderzenie na S7. Są ranni, trasa zablokowana
KPP Nidzica
Czołowe zderzenie na trasie S7. Są ranni, trasa zablokowana

Samochód ciężarowy zderzył się czołowo z autobusem na drodze ekspresowej S7 w okolicach miejscowości Powierz. Ciężarówce najprawdopodobniej pękła opona, w związku z czym kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na miejsce zadysponowano 12 zastępów straży pożarnej.

Jak poinformowała we wtorek wieczorem GDDKiA, zablokowana jest droga ekspresowa S7 w kierunku Warszawy po zderzeniu samochodu ciężarowego i autobusu w okolicach miejscowości Powierz. Według informacji udzielonych przez asp. Pawła Kiejziewicza z policji w Nidzicy, ciężarówce jadącej w stronę Gdańska najprawdopodobniej pękła opona

 

Mundurowy przekazał dalej, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, przebił barierę dzielącą jezdnie i czołowo zderzył się z autobusem.

Poważny wypadek na trasie S7. Ranne zostały dwie osoby

- Na tę chwilę wiemy o poszkodowanych dwóch osobach, kierowcy ciężarówki i autobusu. W autobusie łącznie z kierowcą jechało osiem osób - powiedział asp. Kiejziewicz.

 

ZOBACZ: Budowlaniec znika przed zakończeniem prac. Coraz więcej poszkodowanych

 

Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański przekazał z kolei, że na miejsce wypadku skierowano 12 strażackich zastępów z powiatu nidzickiego i działdowskiego oraz z Mławy. Poinformował, że kabinę samochodu ciężarowego przewożącego zboże objęły płomienie, które zostały już opanowane.

 

Według informacji poza najpoważniej poszkodowanymi dwoma kierowcami, lżej poszkodowanych zostało jeszcze trzech pasażerów autobusu. Droga S7 w kierunku Warszawy jest zablokowana, wprowadzono objazd od węzła Powierz do węzła Napierki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin

Wojciech Barański / wb / polsatnews.pl / PAP
