Czołowe zderzenie na S7. Są ranni, trasa zablokowana

Samochód ciężarowy zderzył się czołowo z autobusem na drodze ekspresowej S7 w okolicach miejscowości Powierz. Ciężarówce najprawdopodobniej pękła opona, w związku z czym kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Dwie osoby zostały poszkodowane. Na miejsce zadysponowano 12 zastępów straży pożarnej.

Jak poinformowała we wtorek wieczorem GDDKiA, zablokowana jest droga ekspresowa S7 w kierunku Warszawy po zderzeniu samochodu ciężarowego i autobusu w okolicach miejscowości Powierz. Według informacji udzielonych przez asp. Pawła Kiejziewicza z policji w Nidzicy, ciężarówce jadącej w stronę Gdańska najprawdopodobniej pękła opona.

Mundurowy przekazał dalej, że kierowca stracił panowanie nad pojazdem, przebił barierę dzielącą jezdnie i czołowo zderzył się z autobusem.

Poważny wypadek na trasie S7. Ranne zostały dwie osoby

- Na tę chwilę wiemy o poszkodowanych dwóch osobach, kierowcy ciężarówki i autobusu. W autobusie łącznie z kierowcą jechało osiem osób - powiedział asp. Kiejziewicz.

Rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej mł. bryg. Grzegorz Różański przekazał z kolei, że na miejsce wypadku skierowano 12 strażackich zastępów z powiatu nidzickiego i działdowskiego oraz z Mławy. Poinformował, że kabinę samochodu ciężarowego przewożącego zboże objęły płomienie, które zostały już opanowane.

Według informacji poza najpoważniej poszkodowanymi dwoma kierowcami, lżej poszkodowanych zostało jeszcze trzech pasażerów autobusu. Droga S7 w kierunku Warszawy jest zablokowana, wprowadzono objazd od węzła Powierz do węzła Napierki. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin