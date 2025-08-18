Wołodymyr Zełenski przybył do Waszyngtonu, gdzie spotka się z Donaldem Trumpem. Zaznaczył, że pokój z Rosją musi być trwały, "nie tak jak lata temu, kiedy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu". Z kolei prezydent USA oświadczył, że o zwrocie półwyspu nie ma mowy.

O przybyciu do stolicy USA Zełenski poinformował w mediach społecznościowych. "Spotykam się z prezydentem Trumpem. Rozmawiamy również z europejskimi przywódcami. Jestem wdzięczny prezydentowi USA za zaproszenie" - zaznaczył prezydent Ukrainy.

Dodał, że "wszyscy podzielają pragnienie szybkiego i niezawodnego zakończenia wojny", ale "pokój musi być trwały".

"Nie tak jak lata temu, kiedy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu i części naszego Wschodu - części Donbasu - a Putin po prostu wykorzystał to jako trampolinę do nowego ataku. Albo kiedy Ukraina otrzymała tak zwane 'gwarancje bezpieczeństwa' w 1994 roku, ale one nie zadziałały" - wskazał ukraiński przywódca.

Spotkanie Trump-Zełenski. W Waszyngtonie również delegacja europejska

Jak podaje Biały Dom, spotkanie Wołodymyr Zełenski - Donald Trump rozpocznie się o godzinie 19:15 (czasu polskiego - red.) i potrwa godzinę. Następnie prezydent USA - około 21:00 spotka się europejskimi liderami.

Według ostatnich informacji w składzie delegacji oprócz Zełenskiego są: kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premier Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finalndii Alexander Stubb.

Prezydent USA: Nie ma mowy o zwrocie Krymu

Jeszcze przed rozmowami Trump oświadczył, że Ukraina nie może liczyć na zwrot Krymu.

"Prezydent Ukrainy Zełenski może zakończyć wojnę z Rosją niemal natychmiast, jeśli zechce, albo może kontynuować walkę. Pamiętajcie, jak to się zaczęło. Nie ma mowy o zwrocie danego przez Obamę Krymu (12 lat temu, bez jednego wystrzału) i ŻADNEGO WCHODZENIA DO NATO PRZEZ UKRAINĘ. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają" - stwierdził w na swojej platformie Truth Social.