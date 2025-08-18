Wypadek samolotu przerwał grę w golfa. Niespodziewanie spadł na pole
Awionetka awaryjnie wylądowała na polu golfowym w Sydney. Wszystkiemu przyglądali się zszokowani golfiści, którzy nagrali całe zdarzenie. Jak donoszą australijskie służby, piloci wyszli z wypadku bez poważnych obrażeń. Blisko tragedii było najprawdopodobniej przez awarię silnika.
Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 14 czasu lokalnego. Awionetka Piper PA-28 Cherokee awaryjnie wylądowała na polu golfowym Mona Vale w północnej części Sydney.
Rzecznik Australijskiego Biura Bezpieczeństwa Transportu poinformował, że na pokładzie samolotu znajdował się instruktor, wraz z szkolącym się pilotem, obaj mężczyźni w wieku około 50 lat.
Zgodnie z danymi lotniczymi samolot wystartował z Camden około godziny 13:00 i miał wylądować w Wollongong.
Australia. Samolot spadł na pole golfowe
Na nagraniach z miejsca wydarzeń widać jak samolot powoli obniżał lot w celu wykonania awaryjnego lądowania. Po chwili uderzył w ziemię i sunął jeszcze kilka metrów po trawie. Na nagraniach widać, jak manewr samolotu obserwują osoby grające w golfa. Gdy awionetka dotknęła ziemi ruszyli na pomoc.
Jak poinformował australijski ABC News, władze poinformowały, że obaj pasażerowie samolotu wyszli z wypadku bez poważnych obrażeń i nikt inny nie ucierpiał.
Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu wskazuje, że najprawdopodobniej doszło do awarii silnika.
Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Obrażenia nie były poważne, ale zdecydowano o przewiezieniu rannych do szpitala na dalsze badania.
