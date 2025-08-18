Awionetka awaryjnie wylądowała na polu golfowym w Sydney. Wszystkiemu przyglądali się zszokowani golfiści, którzy nagrali całe zdarzenie. Jak donoszą australijskie służby, piloci wyszli z wypadku bez poważnych obrażeń. Blisko tragedii było najprawdopodobniej przez awarię silnika.

Do zdarzenia doszło w niedzielę około godz. 14 czasu lokalnego. Awionetka Piper PA-28 Cherokee awaryjnie wylądowała na polu golfowym Mona Vale w północnej części Sydney.

Rzecznik Australijskiego Biura Bezpieczeństwa Transportu poinformował, że na pokładzie samolotu znajdował się instruktor, wraz z szkolącym się pilotem, obaj mężczyźni w wieku około 50 lat.

Zgodnie z danymi lotniczymi samolot wystartował z Camden około godziny 13:00 i miał wylądować w Wollongong.

Australia. Samolot spadł na pole golfowe

Na nagraniach z miejsca wydarzeń widać jak samolot powoli obniżał lot w celu wykonania awaryjnego lądowania. Po chwili uderzył w ziemię i sunął jeszcze kilka metrów po trawie. Na nagraniach widać, jak manewr samolotu obserwują osoby grające w golfa. Gdy awionetka dotknęła ziemi ruszyli na pomoc.

Jak poinformował australijski ABC News, władze poinformowały, że obaj pasażerowie samolotu wyszli z wypadku bez poważnych obrażeń i nikt inny nie ucierpiał.

Australijskie Biuro Bezpieczeństwa Transportu wskazuje, że najprawdopodobniej doszło do awarii silnika.

Na miejsce wezwano ratowników medycznych. Obrażenia nie były poważne, ale zdecydowano o przewiezieniu rannych do szpitala na dalsze badania.

