Podczas rozmowy Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu poruszono temat wyborów w Ukrainie. - Jesteśmy otwarci na przeprowadzenie wyborów w naszym kraju w bezpiecznych warunkach - powiedział prezydent Ukrainy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że jest otwarty na przeprowadzenie wyborów w bezpiecznych okolicznościach, jeśli wojna z Rosją dobiegnie końca.

Podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem w Gabinecie Owalnym ukraiński przywódca przekazał: - Musimy pracować w parlamencie, ponieważ w czasie wojny nie można przeprowadzić wyborów.

Zełenski dodał, że "ludzie muszą mieć możliwość przeprowadzenia demokratycznych, otwartych i legalnych wyborów". Jednocześnie ukraiński przywódca oznajmił, że jego kraj jest gotowy do trójstronnego spotkania z prezydentem Trumpem i Władimirem Putinem.

Wybory na Ukrainie są obecnie zawieszone z powodu stanu wojennego panującego na terenie całego kraju.

