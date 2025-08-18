Szczyt w Waszyngtonie. Będzie specjalne spotkanie przywódców UE

"We wtorek odbędzie się wideokonferencja przywódców państw UE" - poinformował na platformie X przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Na spotkaniu omówione będą poniedziałkowe spotkania z Waszyngtonu. W Białym Domu Donald Trump przyjmie Wołodymyra Zełenskiego. Później dołączał tzw. członkowie koalicji chętnych.

"Zwołałem wideokonferencję członków Rady Europejskiej na jutro, na godz. 13 czasu środkowoeuropejskiego, w celu omówienia dzisiejszych spotkań w Waszyngtonie na temat Ukrainy. Unia Europejska będzie kontynuować współpracę ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz trwałego pokoju, który zabezpieczy żywotne interesy dotyczące bezpieczeństwa Ukrainy i Europy" - napisał Costa na platformie X.

USA. Spotkanie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po spotkaniu w Waszyngtonie ze specjalnym wysłannikiem Białego Domu ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem oświadczył w poniedziałek, że Rosję można zmusić do pokoju tylko siłą, a prezydent USA Donald Trump taką siłę posiada.

ZOBACZ: Spotkanie z Trumpem w Białym Domu. Ujawniono szczegóły wizyty Zełenskiego

„Omówiliśmy sytuację na polu walki, nasze silne możliwości dyplomatyczne – Ukrainy i całej Europy razem z Ameryką. Rosję można zmusić do pokoju tylko siłą, a prezydent Trump ma taką siłę. Musimy zrobić wszystko właściwie, by pokój naprawdę zaistniał. Dziękuję!” – podkreślił Zełenski po spotkaniu z Kelloggiem.

Ukrinfom przekazał, że Zełenski i Kellogg rozmawiali w hotelu Hay-Adams w pobliżu Białego Domu przed godz. 9 czasu lokalnego (ok. 15 w Polsce).

Waszyngton. Rozmowa Zełenskiego z Donaldem Trumpem

Zełenski ma rozmawiać z Trumpem wieczorem czasu polskiego, po czym dołączą do nich: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

ZOBACZ: Spotkanie Zełenskiego, Trumpa i Putina. Wskazano "najlepsze miejsce"

Prezydent Ukrainy i liderzy europejscy przybyli do Waszyngtonu po rozmowach Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w miniony piątek na Alasce. Tematem było uzgodnienie kroków ku pokojowi na Ukrainie, która od 2022 r. broni się przed rosyjską agresją na pełną skalę.