Władysław Teofil Bartoszewski w "Graffiti". Transmisja w Polsat News
Polska
W Waszyngtonie ruszają rozmowy o pokoju. W stolicy USA jest Wołodymyr Zełenski, któremu towarzyszą europejscy przywódcy. Jednak według ostatnich informacji, nie będzie tam przedstawiciela Polski. Czy nasza dyplomacja bierze udział w rozmowach? Gościem "Graffiti" będzie wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski.
Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.
