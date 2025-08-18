Władysław Teofil Bartoszewski w "Graffiti". Transmisja w Polsat News

Polska

W Waszyngtonie ruszają rozmowy o pokoju. W stolicy USA jest Wołodymyr Zełenski, któremu towarzyszą europejscy przywódcy. Jednak według ostatnich informacji, nie będzie tam przedstawiciela Polski. Czy nasza dyplomacja bierze udział w rozmowach? Gościem "Graffiti" będzie wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski.

Transmisja w Polsacie, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.

 

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz zobaczyć tutaj.

WIDEO: Kobiety w polskiej armii. "Jest nas coraz więcej, wprowadzamy świeżość do wojska"
jk / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GRAFFITIPOLSKAWŁADYSŁAW TEOFIL BARTOSZEWSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 