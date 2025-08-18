Wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz złożył rezygnację ze stanowiska. Resort podkreśla, że decyzja była wcześniej zaplanowana. Szefowa ministerstwa podziękowała mu za "wkład w prace nad zmianami w systemie ochrony zdrowia".

Jerzy Szafranowicz w Ministerstwie Zdrowia pełnił funkcję podsekretarza stanu. Obowiązki będzie pełnił do 26 sierpnia. Kierował pracami departamentów dialogu społecznego oraz lecznictwa z wyłączeniem spraw dotyczących chorób rzadkich.

Jako wiceminister nadzorował działalność Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Banku Tkanek Oka, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi i Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie.

Podlegało mu również Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do spraw Transplantacji, Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Narodowe Centrum Krwi w Warszawie i regionalne centra krwiodawstwa.

Jerzy Szafranowicz odchodzi z Ministerstwa Zdrowia. "Wcześniej zaplanowane"

Szafranowicz jest lekarzem, specjalistą II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, menedżerem zdrowia oraz doktorem nauk ekonomicznych. Studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Tytuł doktora ekonomii uzyskał na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Skończył też studia MBA w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Ministerstwo zaznacza w komunikacie, że rezygnacja Jerzego Szafranowicza była wcześniej zaplanowana.

"Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podziękowała za dotychczasowy wkład podsekretarza stanu w prace nad zmianami w systemie ochrony zdrowia" - czytamy w oświadczeniu.