Rozmowa z europejskimi liderami. Trump wspomniał o "wymianie terytoriów"

W Białym Domu trwa spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i europejskimi liderami. Rozmowy koncentrują się na przyszłości Ukrainy - od możliwej "wymiany terytoriów" po gwarancje bezpieczeństwa, które - jak ujawnił Trump - miały zostać już zaakceptowane także przez Władimira Putina.

Około godziny 21 zakończyły się rozmowy ukraińsko-amerykańskie w Gabinecie Owalnym. Teraz do rozmów przy wspólnym stole zasiedli także europejscy liderzy: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

Tuż przed rozpoczęciem rozmów prezydent USA wygłosił krótkie oświadczenie. - Mieliśmy bardzo ważne rozmowy służące zakończeniu rozlewu krwi i zakończeniu wojny, chcemy uzyskać rozejm. To był wielki zaszczyt gościć prezydenta Zełenskiego. Omówiliśmy wiele kwestii - oświadczył Donald Trump. Dodał, że będzie również rozmawiać z Władimirem Putinem w celu organizacji spotkania "wielostronnego".

Trump: Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa

Amerykański przywódca zdradził również, że podczas spotkania na Alasce "Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy". - To są ważne kwestie, które musimy omówić. Jestem optymistycznie nastawiony do tego, że uda nam się osiągnąć wspólne porozumienie. Myślę, że narody europejskie wezmą na siebie duży ciężar odpowiedzialności - podkreślił.

Jak dodał, kolejnym tematem rozmów z europejskimi partnerami będzie "możliwość wymiany terytoriów biorąc pod uwagę obecną linię demarkacyjną". - Wynegocjonowanie stanowiska z Putinem jest możliwe. Mam nadzieję na trójstronne spotkanie i być może pan Putin przedstawi wtedy swoje propozycje. Zełenski przedstawił swoje propozycje i administracja ukraińska pracuje nad umową z Rosją. Mam nadzieję, że coś dobrego z tego wyniknie - stwierdził Trump.

ZOBACZ: Zełenski nie przystanie na warunki Putina. "To niemożliwe"

- Najpierw myśleliśmy o zawieszeniu broni, ale być może będzie możliwe zawarcie długotrwałego pokoju. Te sześć wojen, które zakończyłem, tam nie było zawieszenia broni. Więc nie jest to koniecznie niezbędne, ale jest ważne z tego względu, że zapewnia ono natychmiastowe zakończenie walk - argumentował prezydent USA.

Trump wyraził również nadzieję, że owocem poniedziałkowych spotkań w Białych Domów będzie rezolucja w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Europejscy liderzy na spotkaniu z Trumpem. "Team Europa"

Zaraz po przemowie Trumpa prezydent Zełenski potwierdził, że przeprowadził "bardzo dobrą rozmowę z prezydentem Trumpem". - To bardzo ważne, że Stany Zjednoczone wysyłają tak silny sygnał i są gotowe na gwarancje bezpieczeństwa - podkreślił prezydent Ukrainy. Jak podkreślił "będziemy szczęśliwi, jeśli Trump przybędzie na spotkanie z udziałem Rosji".

- Myślę, że zobaczysz, że Putin też chce coś zrobić dla pokoju, może wkrótce wypuści więźniów - powiedział do niego prezydent USA. Jak dodał "zobaczymy za 1-2 tygodnie, czy możemy zakończyć tę wojnę".

Ursula von der Leyen oraz premier Włoch Giorgia Meloni pochwaliły zapowiedź Trumpa dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które mają działać podobnie do art. 5. NATO.

ZOBACZ: Gwarancje bezpieczeństwa. "Damy Ukrainie dobrą ochronę"

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ocenił, że spotkanie może zakończyć się "historycznym krokiem naprzód" w sprawie bezpieczeństwa Ukrainy i całej Europy.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte uznał amerykańską gotowość do zaangażowania się w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy za "duży krok i przełom".

Premier Finlandii Alexander Stubb podkreślił z kolei symboliczny wymiar wydarzenia. - To spotkanie pokazuje Team Europę i Team USA pomagające Ukrainie - powiedział.

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz zastrzegł jednak, że nie wyobraża sobie kolejnego spotkania w tym formacie bez wcześniejszego zawieszenia broni.