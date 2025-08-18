Trump przerwał rozmowy z europejskim liderami. Zadzwonił do Putina

Prezydent Donald Trump przerwał poniedziałkowe rozmowy z europejskimi przywódcami w Białym Domu, aby wykonać telefon do Władimira Putina - podał "Bild". Spotkanie między Trumpem a Europejczykami ma zostać wznowione po rozmowie przywódców USA i Rosji.

Prezydent USA Donald Trump przerwał rozmowy w Waszyngtonie z europejskimi przywódcami, aby zadzwonić do prezydenta Rosji Władimira Putina - poinformowała w poniedziałek niemiecka gazeta Bild. Biały Dom odmówił potwierdzenia tych doniesień.

 

Spotkanie ma być wznowione po rozmowie. Wcześniej Trump zapowiedział, że zadzwoni do Putina po poniedziałkowych spotkaniach z europejskimi przywódcami. Te z kolei dotyczą negocjacji pokojowych z Rosją, a także gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

 

Najpierw prezydent USA porozmawiał osobiście z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Później dołączyli do nich liderzy Włoch, Niemiec, Francji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, NATO oraz Komisji Europejskiej. 

 

