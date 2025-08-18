Spotkanie Zełenskiego, Trumpa i Putina. Wskazano "najlepsze miejsce"

Jak ocenia turecki dziennik "Milliyet", jedynie Turcja jest w stanie w krótkim czasie zorganizować trójstronny szczyt Władimira Putina, Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa. Najdogodniejszym miejscem miałoby być lotnisko im. Kemala Ataturka w Stambule - obiekt o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym i strategicznym.

Donald Trump zaproponował w ubiegłym tygodniu organizację szczytu z udziałem własnym oraz prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódcy Rosji Władimira Putina. Według amerykańskich mediów spotkanie ma się odbyć w najbliższy piątek.

Amerykański przywódca podkreślał, że w osiągnięcie porozumienia między Ukrainą a Rosją powinna zaangażować się Europejczycy, a prezydent Francji Emmanuel Macron po rozmowach z Trumpem stwierdził, że spotkanie może mieć miejsce w Europie.

Spotkanie Zełenski-Trump-Putin może odbyć się w Turcji. Media wskazują miejsce

Jednak jak podkreśla w poniedziałek turecka gazeta "Milliyet" Zełenski nie zdecyduje się na podróż do Rosji, a Putin nie pojedzie do żadnego kraju UE. Ponadto problemem mogą być procedury bezpieczeństwa w większości państw Wspólnoty.

Jak wskazano, Turcja jest jedynym krajem, który może zorganizować szczyt w tak krótkim czasie, a lotnisko im. Kemala Ataturka w Stambule wydaje się być najodpowiedniejszym miejscem.

Gazeta wskazuje, że rozmowy mogłyby odbyć się w tzw. Sali Chwały, a sam port lotniczy dysponuje salą konferencyjną zapewniającą odpowiednie warunki do przeprowadzenia obrad.

"Budynek położony zaledwie 100 kroków od samolotu może pomieścić służby specjalne, w pobliżu jest dość miejsca na ochraniające szczyt systemy obrony powietrznej, a bliskość morza pozwala na włączenie tureckiej marynarki wojennej w ochronę szefów państw" - wymienia "Milliyet".

Negocjacje pokojowe w Turcji? Ankara deklaruje gotowość

Zdaniem dziennika znaczenie ma również symbolika tego miejsca. Lotnisko nosi imię Mustafy Kemala Atatürka - przywódcy, który po wielkich wojnach światowych sformułował dewizę: "Pokój w domu, pokój na świecie". Co więcej, Atatürk cieszył się szacunkiem nawet ze strony przeciwników, którzy nominowali go do Pokojowej Nagrody Nobla.

Według "Milliyet" Turcja byłaby "idealnym gospodarzem" takiego szczytu nie tylko ze względu na swoje położenie i infrastrukturę, ale również dzięki aktywnej roli dyplomatycznej.

Prezydent Recep Tayyip Erdogan utrzymuje kontakty ze wszystkimi trzema przywódcami, a Ankara - mimo członkostwa w NATO i statusu kandydata do Unii Europejskiej - nie przyłączyła się do zachodnich sankcji wobec Rosji po jej inwazji na Ukrainę.

Stambuł ma też dodatkowy atut: to właśnie tam odbywały się jedyne bezpośrednie negocjacje delegacji Rosji i Ukrainy od początku wojny.

Warto przypomnieć, że po niedawnych rozmowach Trumpa i Putina na Alasce, turecki minister spraw zagranicznych Hakan Fidan oraz prezydent Erdogan potwierdzili, iż Ankara "jest gotowa wnieść wszelki wkład w budowanie pokoju".