Spotkanie z Trumpem w Białym Domu. Ujawniono szczegóły wizyty Zełenskiego

"To ważny dzień w Białym Domu" - stwierdził prezydent USA Donald Trump przed spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim i grupą europejskich liderów. Uwaga mediów skupiła się jednak nie tylko na agendzie rozmów, lecz także na stroju ukraińskiego przywódcy. Jak ujawniono, Biały Dom zapytał stronę ukraińską, czy prezydent Ukrainy będzie miał na sobie garnitur.

Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

"To ważny dzień w Białym Domu. Nigdy wcześniej nie mieliśmy tu tylu europejskich liderów jednocześnie. To wielki zaszczyt dla Ameryki!!! Zobaczymy, jakie będą rezultaty???" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

Wołodymyr Zełenski z wizytą w USA. Spotkał się z Kelloggiem

Jeszcze przed wizytą w Białym Domu prezydent Ukrainy spotkał się w Waszyngtonie ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Ukrainy i Rosji, generałem Keithem Kelloggiem - podaje agencja Ukrinform. Z kolei jak donosi agencja Interfax-Ukraina powołując się na źródła w kancelarii Zełenskiego spotkanie było "dobre".

"Omówiliśmy sytuację na polu walki, nasze silne możliwości dyplomatyczne - Ukrainy i całej Europy razem z Ameryką. Rosję można zmusić do pokoju tylko siłą, a prezydent Trump ma taką siłę. Musimy zrobić wszystko właściwie, by pokój naprawdę zaistniał. Dziękuję!" - podkreślił Zełenski po spotkaniu z Kelloggiem.

ZOBACZ: Zełenski przybył do Waszyngtonu. Twarde oświadczenie Trumpa ws. Krymu

Politycy rozmawiali w hotelu Hay-Adams w pobliżu Białego Domu, gdzie o godz. 19 czasu polskiego Zełenski ma rozpocząć rozmowę z Trumpem.

Później, jak podaje Biały Dom, dołączą do nich: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

W niedzielę Trump oświadczył, że - jego zdaniem - Zełenski mógłby zakończyć wojnę z Rosją "niemal natychmiast, jeśli tylko tego zechce". Zaznaczył przy tym, że w grę nie wchodzi ani powrót Krymu do Ukrainy, ani jej członkostwo w NATO.

Godziny do szczytu w Waszyngtonie. Ubiór Zełenskiego ponownie w centrum uwagi

Na kilka godzin przed spotkaniem z Trumpem w centrum uwagi mediów ponownie znalazł się ubiór Zełenskiego. Biały Dom zapytał stronę ukraińską, czy prezydent Ukrainy będzie miał na sobie garnitur - podał portal Axios, powołując się na źródła.

Jak przypomniał serwis, kwestia ubrania Zełenskiego została poruszona przed kłótnią, do jakiej doszło podczas jego poprzedniego spotkania z Trumpem pod koniec lutego w Białym Domu. Niektórzy amerykańscy urzędnicy uważają, że sprawa garnituru w pewnym sensie przyczyniła się do klęski tamtej rozmowy.

Ben Curtis / AP Spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa w Białym Domu

Według źródeł Zełenski będzie w poniedziałek ubrany w tę samą czarną marynarkę, którą miał na sobie podczas szczytu NATO w Hadze w czerwcu. - To będzie w stylu garnituru, ale nie będzie to pełen garnitur - przekazał jeden z informatorów.

I had a good meeting with @POTUS in The Hague.



I congratulated President Trump on the successful operation in the Middle East. It is important that the U.S. actions have weakened not only their nuclear program but also their drone production capabilities. We will continue to… pic.twitter.com/pzoaBSn0Yi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2025

W czasie szczytu NATO Zełenski po raz pierwszy od początku rosyjskiej inwazji na jego kraj w 2022 r. założył marynarkę w stylu biznesowym. Amerykańscy urzędnicy przekazali, że spodobało się to Trumpowi.

- Zełenski przyjechał jak normalny człowiek, a nie szaleniec, i ubrany był jak ktoś, kto powinien być na szczycie NATO... Więc przeprowadzili dobrą rozmowę - przekazało wówczas Axiosowi źródło.

Trump spotka się z Zełenskim. "Tym razem nie skończy się awanturą"

Jeden z doradców Trumpa, częściowo w żartach, powiedział Axiosowi, że "to by był dobry znak w sprawie pokoju", jeśli Zełenski miałby na sobie w poniedziałek garnitur. - Nie oczekujemy, że to zrobi - dodał.

Inne źródło przyznało, że dobrze by było, gdyby Zełenski miał na sobie krawat. Według źródeł przywódca jednak z niego zrezygnuje.

ZOBACZ: Nowe informacje ws. wizyty Zełenskiego w USA. Nie leci sam

Źródło przekazało, że poprzednim razem wiceprezydent USA J.D. Vance był bardziej zirytowany wyglądem i zachowaniem Zełenskiego niż sam Trump. Stacja ABC News powiadomiła, że Vance dołączy w poniedziałek do rozmów Trumpa z Zełenskim.

ZOBACZ: Spotkanie Zełenskiego, Trumpa i Putina. Wskazano "najlepsze miejsce"

Axios podkreślił, że Trump jest wielkim zwolennikiem odpowiedniego wyglądu, co, w jego mniemaniu, w przypadku światowego przywódcy oznacza noszenie garnituru. Jednak niezadowolenie z Zełenskiego ostatnim razem nie wynikało wyłącznie z jego ubioru - twierdzą doradcy.

Źródła zapewniły, że tym razem spotkanie nie zakończy się awanturą.