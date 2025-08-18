Trwa wydanie specjalne na antenie Polsat News w związku ze spotkaniem prezydenta USA Donalda Trumpa z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Później do rozmów w Waszyngtonie na temat zakończenia wojny w Ukrainie włączą się także europejscy liderzy.

Jak podał Biały Dom, Donald Trump przyjmie Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu o godz. 13 czasu lokalnego (19 w Polsce). Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Następnie w rozmowy włączą się także: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb.

ZOBACZ: Spotkanie z Trumpem w Białym Domu. Ujawniono szczegóły wizyty Zełenskiego

Z nieoficjalnych informacji wynika też, że prezydent Ukrainy spotka się z europejskimi przywódcami przed wizytą w Gabinecie Owalnym.

Wcześniej Zełenski spotkał się już ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem w hotelu Hay-Adams nieopodal Białego Domu.