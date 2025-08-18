Władimir Putin nie poleciał na Alaskę z pustymi rękami. Przywiózł ze sobą rosyjski motocykl, który był prezentem dla obywatela USA. Propagandowa telewizja wyemitowała reportaż z wręczenia upominku.

Materiał w Rossija 1 opowiada historię Marka Warrena, mieszkańca Anchorage, który dotychczas jeździł na rosyjskim motocyklu marki Ural. Jednak nie mógł znaleźć części zamiennych ze względu na sankcje nałożone na Rosję po inwazji na Ukrainę.

Radca ambasady rosyjskiej w USA Andriej Ledeniew przekazał, że Władimir Putin chciał przekazać mężczyźnie nowy motocykl. To osobisty prezent od prezydenta Rosji. Podobnie sprawę opisuje tygodnik "Argumenty i Fakty".

Wojna w Ukrainie. Alaska, Waszyngton. W planach kolejne rozmowy

Rosyjski przywódca spotkał się z Donaldem Trumpem w piątek 15 sierpnia. Rozmowa obu liderów trwała około trzech godzin. Jeszcze przed negocjacjami na Alasce prezydent USA wskazał, że konieczne będą kolejne rozmowy.

ZOBACZ: Prezydent o nieobecności na szczycie w Waszyngtonie. "Chcę wszystkich państwa uspokoić"

Według nieoficjalnych ustaleń serwisu Axios, spotkanie w formacie Trump-Putin-Zełenski mogłoby odbyć się w najbliższy piątek.

Natomiast w poniedziałek 18 sierpnia odbędzie się spotkanie Zełenski-Trump w Waszyngtonie. Później prezydenci spotkają się również z europejskimi liderami: prezydentami Francji i Finlandii, premierami Włoch i Wielkiej Brytanii, kanclerzem Niemiec, szefową Komisji Europejskiej i sekretarzem generalnym NATO.