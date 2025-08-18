W całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwlotniczy w związku z groźbą wystrzelenia rakiet balistycznych w kierunku kraju przez rosyjski myśliwiec MiG-31K - przekazały Siły Powietrzne Ukrainy. Zbiegło się to w czasie ze spotkaniem z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie, w którym biorą udział Wołodymyr Zełenski oraz europejscy liderzy.

"Uwaga! Zagrożenie rakietowe na całym terytorium Ukrainy. Zarejestrowano start myśliwca MiG-31K!” - zaznaczono w komunikacie Sił Powietrznych.

Kijowska miejska administracja państwowa w komunikatorze Telegram zaapelowała do mieszkańców stolicy o pilnie udanie się do schronów ochrony cywilnej.

Syreny alarmowe na terenie Ukrainy. To wszystko przed szczytem w Waszyngtonie

Wcześniej ukraińska agencja UNIAN podała informacje o rosyjskim ataku z powietrza dwóch miast w obwodzie donieckim. Rosjanie uderzyli na Dobropillię, zrzucając FAB-250 z modułem UMPK. Według Donieckiej Prokuratury Obwodowej w wyniku ataku na ulicy zginęła kobieta. Rannych zostało także trzech mężczyzn w wieku 26, 31 i 74 lat. U ofiar zdiagnozowano rany od wybuchu miny, złamania i rany odłamkowe.

Ponadto Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej zaatakowały Konstantynówkę i skierowały na miasto pięć pocisków Smiercz MLRS. Dwóch cywilów zmarło w wyniku odniesionych obrażeń. Kolejnych czterech okolicznych mieszkańców odniosło rany odłamkowe, rany od wybuchu miny i ranę szarpaną.

Poszkodowani mają zapewnioną opiekę medyczną, stan części z nich oceniany jest przez lekarzy jako umiarkowany i ciężki. W tym samym czasie wojska rosyjskie ostrzelały osadę z artylerii. Zmarł 74-letni emeryt. Według prokuratury w epicentrach eksplozji uszkodzone zostały budynki mieszkalne i budynki prywatne, lokal gastronomiczny i sklep.

"Celowe działanie". Rosjanie atakują przed spotkaniem w USA

Jak poinformował UNIAN, sytuacja Ukraińców w obwodzie donieckim jest bardzo trudna, chociaż Siłom Obronnym Ukrainy udało się zlikwidować wysunięte pozycje wroga w pobliżu Dobropilli. Według Wiktora Tregubowa, rzecznika Dnieprzańskich Sił Operacji Specjalnych, po "obcięciu" działań Rosjan w tej części kierunku pokrowskiego, tendencje są obecnie "optymistyczne". Rosjanie starają się jednak rozwijać ofensywę dalej na wschód – w kierunku Konstantynówki.

W ostatnim czasie Rosjanie skupili się na atakach lotniczych na ukraińskie pozycje na linii frontu i w rejonach przyfrontowych. Wojskowi i politycy twierdzą, że Rosjanie polują na ludność cywilną. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Federacja Rosyjska celowo uderza w ukraińskie miasta przed ważnymi negocjacjami w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób starają się wywierać presję i neutralizować wysiłki dyplomatyczne.

W poniedziałek ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski przebywa w USA, gdzie ma spotkać się z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie w Gabinecie Owalnym ma rozpocząć się o godz. 13 czasu miejscowego (godz. 19 w Polsce).