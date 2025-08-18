Ukraiński fotoreporter opublikował zdjęcie ukraińskiej rakiety Flamingo. Przekazał, że broń jest na etapie produkcji seryjnej. Pocisk ma zasięg ponad 3000 kilometrów, więc wystrzelony z Ukrainy może dosięgnąć cele znajdujące się na Syberii.

Zdjęcie pojawiło się w sieci 17 sierpnia, ale wykonano je 14 sierpnia. Autorem jest Jefrem Łukacki, który współpracuje z agencją Associated Press.

Fotografia przedstawia rakietę Flamingo. Analitycy Defense Express szacują jej zasięg na ponad 3000 kilometrów. Maksymalna masa startowa wynosi sześć ton, natomiast sam ładunek bojowy to jedna tona. Ukraińskie władze oficjalnie potwierdziły informacje o rozpoczęciu produkcji rakiety.

Jednak według fotoreportera, linia produkcyjna dla pocisku już funkcjonuje, ale ze względów bezpieczeństwa nie ujawnił jej lokalizacji.

Ukraina ma nową broń. Flamingo dosięgnie Syberii

Dotychczas Ukriańcy dysponowali pociskami dalekiego zasięgu produkcji zachodniej - ATACMS oraz Storm Shadow. Sami opracowali rakietę Długi Neptun z zasięgiem około 1000 kilometrów. Flamino ma dysponować zasięgiem co najmniej trzykrotnie większym.

Oznacza to, że w przypadku kontynuowania działań wojennych Kijów będzie mógł razić cele znajdujące się za Uralem.