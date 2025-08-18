Chciał sprzedać wyjątkowy diament. Padł ofiarą złodziei

Policja w Dubaju odzyskała warty 25 mln dolarów diament. Klejnot został przywieziony do Zjednoczonych Emiratów Arabskich przez handlarza, który chciał go sprzedać. Mężczyzna został jednak oszukany i okradziony. Złodzieje nie nacieszyli się cennym kamieniem zbyt długo.

Policja w Dubaju poinformowała o odzyskaniu bardzo rzadkiego różowego diamentu o wartości 25 milionów dolarów. Cenny klejnot został skradziony handlarzowi, który przywiózł go do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Europy, aby go sprzedać.

Mężczyzna padł jednak ofiarą oszustów, którzy przygotowali misterną intrygę aby ukraść klejnot.

#UAE: DUBAI POLICE RETRIEVE STOLEN DIAMOND WORTH $25 MILLION

Dubai police said on Monday they caught three thieves just hours after they stole a precious pink diamond worth $25 million.



"The Dubai Police General Command has foiled the theft of a very rare pink diamond, valued at… pic.twitter.com/vOpFZJSCGu — MwanzoTV (@MwanzoTv) August 18, 2025

Ukradli cenny klejnot. Złapano ich w kilka godzin

Według ustaleń funkcjonariuszy, złodzieje podszyli się pod biznesmena, który był zainteresowany zakupem diamentu. W celu wzbudzeniu wiarygodności, wynajmowali luksusowe samochody i organizowali spotkania w ekskluzywnych hotelach.

W końcu oszuści zaprosili handlarza na spotkanie z rzekomym nabywcą. Gdy tylko mężczyzna się na nim pojawił, został okradziony, a złodzieje uciekli z cennym łupem. Nie nacieszyli się nim jednak zbyt długo.

O kradzieży natychmiast poinformowano policję. Gdy służby otrzymały zgłoszenie, od razu utworzyły specjalną grupę zadaniową, która błyskawicznie zaczęła działania w celu odzyskania klejnotu.

W ciągu ośmiu godzin aresztowano trzy podejrzane osoby z Azji. "Dzięki wysiłkom wyspecjalizowanych zespołów terenowych oraz wykorzystaniu najnowszych technologii i sztucznej inteligencji udało się odzyskać skradziony przedmiot, zanim został przemycony do Azji" - poinformowała policja.

Właściciel kamienia określił akcję policji jako "błyskawiczną" oraz "zdumiewającą", dodając, że jej szybkość i profesjonalizm dały mu pewność, że sprawa zostanie rozwiązana pozytywnie.

