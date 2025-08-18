Chciał sprzedać wyjątkowy diament. Padł ofiarą złodziei

Policja w Dubaju odzyskała warty 25 mln dolarów diament. Klejnot został przywieziony do Zjednoczonych Emiratów Arabskich przez handlarza, który chciał go sprzedać. Mężczyzna został jednak oszukany i okradziony. Złodzieje nie nacieszyli się cennym kamieniem zbyt długo.

Policja w Dubaju poinformowała o odzyskaniu bardzo rzadkiego różowego diamentu o wartości 25 milionów dolarów. Cenny klejnot został skradziony handlarzowi, który przywiózł go do Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Europy, aby go sprzedać.

 

Mężczyzna padł jednak ofiarą oszustów, którzy przygotowali misterną intrygę aby ukraść klejnot.

 

Według ustaleń funkcjonariuszy, złodzieje podszyli się pod biznesmena, który był zainteresowany zakupem diamentu. W celu wzbudzeniu wiarygodności, wynajmowali luksusowe samochody i organizowali spotkania w ekskluzywnych hotelach.

 

W końcu oszuści zaprosili handlarza na spotkanie z rzekomym nabywcą. Gdy tylko mężczyzna się na nim pojawił, został okradziony, a złodzieje uciekli z cennym łupem. Nie nacieszyli się nim jednak zbyt długo. 

 

ZOBACZ: Wyjątkowy prezent od Władimira Putina. Trafił do mieszkańca Alaski

 

O kradzieży natychmiast poinformowano policję. Gdy służby otrzymały zgłoszenie, od razu utworzyły specjalną grupę zadaniową, która błyskawicznie zaczęła działania w celu odzyskania klejnotu.

 

W ciągu ośmiu godzin aresztowano trzy podejrzane osoby z Azji. "Dzięki wysiłkom wyspecjalizowanych zespołów terenowych oraz wykorzystaniu najnowszych technologii i sztucznej inteligencji udało się odzyskać skradziony przedmiot, zanim został przemycony do Azji"  - poinformowała policja.

 

Właściciel kamienia określił akcję policji jako "błyskawiczną" oraz "zdumiewającą", dodając, że jej szybkość i profesjonalizm dały mu pewność, że sprawa zostanie rozwiązana pozytywnie.

jkn / polsatnews.pl
