Chcę wszystkich uspokoić (...) Dzisiaj spotyka się format koalicji chętnych, w której od dłuższego czasu Polskę reprezentuje rząd. To prezydent Zełenski zapraszał tych, którzy mają być w Waszyngtonie. To prezydent Polski jest jedynym liderem, który już trzeciego września ma spotkanie z prezydentem Trumpem - powiedział prezydent Karol Nawrocki.

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump spotka się w Białym Domu z prezydentem Ukrainy i grupą przywódców krajów europejskich. Rozmowy mają dotyczyć negocjacji pokojowych z Rosją i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. W spotkaniu nie będzie uczestniczyć przedstawiciel polskich władz.

Nawrocki podkreślił, że w ostatni tygodniu wziął udział w dwóch rozmowach w prezydentem USA i europejskimi liderami. - Przedstawiając jasne stanowisko Polski w zakresie braku zaufania do Władimira Putina i Federacji Rosyjskiej - mówił.

- Dzisiaj spotyka się format koalicji chętnych, w której od dłuższego czasu Polskę reprezentuje rząd. To prezydent Zełenski zapraszał tych, którzy mają być w Waszyngtonie. A prezydent Polski jest jedynym liderem, który już trzeciego września ma spotkanie z prezydentem Trumpem, w którym to spotkaniu kwestie bezpieczeństwa i pokoju na Ukrainie będą jednym z bardzo ważnych punktów - zapowiedział.

- Za sprawą mediów apeluję o rodzaj spokoju i rozwagi. Jesteśmy w kontakcie z premierem Donaldem Tuskiem i z rządem, bo w kwestiach bezpieczeństwa państwa i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i czasu na polityczne emocje - powiedział.

Prezydent Karol Nawrocki przedstawił swoich doradców

Prezydent ogłosił też, kto będzie zasiadał w gronie jego doradców. - Jeszcze raz dziękując za przyjęcie zaproszenia do współpracy chciałem powiedzieć, że jesteście państwo z różnych środowisk i reprezentujecie tak wiele branż i różnych kwestii społecznych w naszej ojczyźnie - mówił.

Nawrocki jako pierwszego przedstawił prof. Andrzeja Nowaka, który reprezentuje komitet obywatelski. - A więc ponad tysiąc akademików, artystów, naukowców - wyliczał i nazwał, swojego nowego współpracownika "najwybitniejszym polskim historykiem od historii XX w.". - Bardzo się cieszę panie profesorze, że jest pan ze mną - powiedział prezydent.

Kolejnym doradcą jest prof. Piotr Czauderna. - Pan profesor będzie ekspertem od zdrowia i wszystkich reform, które będziemy w pałacu prezydenckim przygotowywać i proponować polskiemu parlamentowi do przyjęcia - mówił.

Sprawy polskich rolników będzie reprezentował Tomasz Obszański. - Taki głos polskiego gospodarza w kancelarii prezydenta jest bardzo ważny - zaznaczył Nawrocki. Kolejnym doradcą został Bogdan Kubiak, przedstawiciel NSZZ Solidarność.

Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP będzie wspierany przez prof. Jacek Saryusz-Wolski. - Nie mamy dzisiaj w Polsce większej klasy naukowca i praktyka, który będzie pracował nad naszymi relacjami z UE - powiedział Nawrocki.

