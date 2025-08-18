Niemcy nie wyślą wojsk do Ukrainy. Minister spraw zagranicznych Johann Wadephul wskazał, że "rozmieszczenie żołnierzy (...) prawdopodobnie byłoby zbyt dużym obciążeniem". - Bundeswehra wysłała już brygadę na Litwę - tłumaczył. Wcześniej gotowość wysłania żołnierzy do Ukrainy "w obliczu zawieszenia broni" zgłosiła Wielka Brytania.

Szef niemieckiej dyplomacji powiedział o decyzji rządu w Berlinie w podcaście Table Media. Podkreślił, że Niemcy powinny odegrać rolę w zapewnieniu pokoju. Wskazał przy tym na gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.

- Stany Zjednoczone jasno dały do zrozumienia, że są na to gotowe. Teraz musimy zobaczyć, co da się wdrożyć wspólnie z Europejczykami - podkreślił. Stwierdził jednak, że Niemcy chcą "skoncentrować się na terytorium NATO".

- Bundeswehra wysłała już brygadę na Litwę. Dodatkowe rozmieszczenie niemieckich żołnierzy na Ukrainie prawdopodobnie byłoby dla nas zbyt dużym obciążeniem - zaznaczył Johann Wadephul.

Wojna w Ukrainie. Niemcy odmawiają wysłania wojsk. Chcą mieć udział w negocjacjach

Wcześniej niemiecki rząd sugerował możliwość wysłania oddziałów do Ukrainy. W styczniu 2025 niemiecki minister obrony Boris Pistorius został zapytany o tę sprawę w wywiadzie. "Jesteśmy największym partnerem NATO w Europie. Oczywiście będziemy mieli do odegrania pewną rolę" - oświadczył w wywiadzie dla "Suddeutsche Zeitung".

Dwa miesiące później Pistorius cytowany przez Politico mówił, że wysłanie wojsk do Ukrainy wymaga szczegółowego planu.

W podcaście Wadephul wskazał również, że jest "ostrożnie optymistyczny" w sprawie trwających obecnie negocjacji pokojowych. Podkreślił, że kanclerz Friedrich Merz nie udałby się do Waszyngtonu, gdyby nie spodziewał się możliwośi negocjowania zawieszenia broni.

Zachodnie wojska w Ukrainie? Wielka Brytania "jest gotowa"

Z kolei specjalny wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkoff oświadczył, że Stany Zjednoczony mogłyby zapewnić Ukrainie ochronę podobną do tej, którą członkom NATO gwarantuje artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego.

Natomiast wydaje się, że pomysł wysłania wojsk do Ukrainy wciąż jest aktualny dla rządu Wielkiej Brytanii. Cytowany przez "Financial Times" sekretarz obrony John Healey oświadczył, że Londyn "jest gotowy wysłać wojska brytyjskie do Ukrainy w obliczu zawieszenia broni".

Rzecznik brytyjskiego resortu obrony dodał, że "prowadzone są ciągłe prace planistyczne, mające na celu zapewnienie możliwości rozmieszczenia sił zbrojnych w ciągu kilku dni po zakończeniu działań wojennych".