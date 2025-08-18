Stan wyjątkowy i obowiązkowa ewakuacja zarządzone zostały przez władze hrabstw Dare i Hyde w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Wytyczne dotyczą części wysp Hatteras i Ocracoke. Przyczyną tej sytuacji jest nadciągający huragan Erin, który zdaniem ekspertów może przyczynić się do powstania powodzi na terenie całego wybrzeża.

Władze hrabstw Dare oraz Hyde w Stanach Zjednoczonych ogłosiły stan wyjątkowy i zarządziły obowiązkową ewakuację części wysp Hatteras i Ocracoke. Mieszkańcy rozpoczęli przygotowania do opuszczenia tych terenów. Niektórzy zabezpieczają swoje mienie, natomiast inni uciekają z całym dobytkiem osobistym.

Ewakuowani są także turyści, którzy przybyli do Karoliny Północnej z różnych krajów świata. Służby alarmują, że należy jak najszybciej opuścić wyspy Hatteras i Ocracoke, ponieważ w przeciwnym wypadku można nie uzyskać potrzebnego wsparcia.

Na Ocracoke nie będzie stacjonować pogotowie ratunkowe, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla pozostających na miejscu.

Mieszkańcy mają czas na opuszczenie wyspy do wtorku do godz. 6:00. Sytuacja jest związana z nadciągającym huraganem Erin, który uformował się 11 sierpnia 2025 roku w pobliżu Wysp Zielonego Przylądka. W ciągu kilku dni żywioł gwałtownie się nasilił. Obecnie powiewy wiatru osiągają 260 km/h.

Eksperci zaznaczają, że huragan Erin osiągnął najwyższą, piątą kategorię w skali Saffira-Simpsona. Oznacza to, że żywioł może doprowadzić do zerwania dachów domów, budynków użytkowych i przemysłowych. Niewykluczone, że dojdzie do całkowitego rozwiania mniejszych konstrukcji. Dodatkowo możliwe jest wystąpienie rozległych powodzi.

Huragan Erin nadciąga. Co o nim wiemy?

Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała ostrzeżenie przed powodzią przybrzeżną, które obowiązuje od wtorku do piątku. Według prognoz ekspertów fale mogą osiągnąć od czterech do sześciu metrów wysokości. Możliwe są także ekstremalne zniszczenia plaż i wybrzeża, co może stworzyć poważne zagrożenie dla życia i mienia.

"Duże, niebezpieczne fale prawdopodobnie zaleją i zniszczą ochronne struktury wydmowe" - ostrzega biuro NWS w Morehead City.

Erin to pierwszy poważny huragan sezonu atlantyckiego w 2025 roku. 17 sierpnia nieznacznie osłabł. Wówczas prędkość powiewów wiatru wynosiła 200 km/h. Obecnie żywioł ponownie przybiera na sile i pozostaje dużą niebezpieczną burzą. Na zagrażające życiu prądy wsteczne, wysokie fale i silne wiatry narażone jest wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, od Florydy po północno-wschodnią część kraju.