Gwarancje bezpieczeństwa. "Damy Ukrainie dobrą ochronę"

- Będziemy omawiać ochronę podobną do Artykułu 5. - zapowiedział prezydent USA Donald Trump tuż przed rozpoczęciem rozmów z ukraińską delegacją z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. Tymczasem rosyjskie MSZ sprzeciwia się rozmieszczeniu sił NATO w Ukrainie. Szczególne oburzenie na Kremlu wywołała ostatnia deklaracja Londynu.

Podczas konferencji prasowej w Gabinecie Owalnym przed rozmową z Wołodymyrem Zełenskim prezydent USA został zapytany, czy rozważa wysłanie amerykańskich żołnierzy do Ukrainy po ewentualnym ustaniu walk.

- Będziemy omawiać ochronę podobną do Artykułu 5 (...). Być może powiemy wam o tym później, jeszcze dzisiaj, spotykamy się z siedmioma świetnymi ludźmi, wielkimi krajami i będziemy o tym mówić. Oni wszyscy będą w to zaangażowani, ale będą mieli dużo pomocy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo - odparł Donald Trump.

Trump dodał, że to "Europejczycy są pierwszą linią obrony", ale zadeklarował, że USA im pomogą.

Pytany później, czy zamierza zaoferować Ukrainie ochronę podobną do NATO-wskiej, Trump odpowiedział, że nie wie, czy określiłby to w ten sposób, ale europejscy liderzy chcą zaoferować Ukrainie bezpieczeństwo, a Ameryka im pomoże.

Obiecał też, że zapewni Ukrainie "dobrą ochronę". Zapowiedział również, że tuż po poniedziałkowych spotkaniach ma odbyć rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem i że był już z nim w kontakcie "pośrednio" przed spotkaniem.

Później podczas rozmowy z europejskimi liderami Trump poinformował, że Władimir Putin zgodził się na gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, a większość odpowiedzialności przyjmą na sobie Europejczycy.

"Prowokacja". Rosja odpowiada na deklaracje sojuszników Ukrainy

Tymczasem w dniu rozmów Trumpa z Zełenskim i europejskimi liderami rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych sprzeciwiło się rozmieszczeniu wojsk NATO w Ukrainie. Określiło także jako "prowokacyjne" wypowiedzi na ten temat płynące z Londynu, który zapowiedział gotowość do wysłania żołnierzy do Ukrainy w ramach gwarancji bezpieczeństwa.

"W czasie gdy istnieje prawdziwy nacisk na kompleksowe, sprawiedliwe i trwałe rozwiązanie konfliktu wokół Ukrainy, w tym na zajęcie się jego przyczynami, z Londynu wciąż napływają oświadczenia, które nie tylko przeczą wysiłkom Moskwy i Waszyngtonu, ale zdają się również mieć na celu ich osłabienie" - oświadczyło ministerstwo, nawiązując do wielokrotnie powtarzanej przez Kreml narracji, według której przyczyną rosyjskiej agresji na Ukrainę jest ekspansja Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Wielka Brytania, która jest inicjatorką "koalicji chętnych", czyli państw chcących wspierać Ukrainę, zapowiedziała, że jest gotowa wysłać swoich żołnierzy w ramach gwarancji bezpieczeństwa w razie ewentualnego porozumienia pokojowego.

Moskwa wiele razy sprzeciwiała się wysłaniu wojsk krajów NATO do Ukrainy. Jednak specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff powiedział w niedzielnym wywiadzie dla telewizji CNN, że Rosja na piątkowym spotkaniu Trumpa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem na Alasce zgodziła się na gwarancje bezpieczeństwa podobne do tych, jakie zawarto w artykule 5 traktatu o NATO. Zobowiązuje on do udzielenia pomocy zbrojnej zaatakowanym sojusznikom.