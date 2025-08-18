Strój Zełenskiego w centrum zainteresowania. Szybka riposta

- Ty jesteś w tym samym garniturze. Ja zmieniłem ubrania, a ty nie - powiedział Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Gabinecie Owalnym. Zwrócił się tak do dziennikarza, który podczas spotkania w lutym wypomniał mu brak garnituru i krawata.

Wołodymyr Zełenski w poniedziałek przybył do Waszyngtonu, aby porozmawiać z Donaldem Trumpem. Spotkanie odbyło się Gabinecie Owalnym w obecności mediów.

Wśród zgromadzonych dziennikarzy był także reporter Brian Glenn z Real America’s Voice. W lutym skrytykował prezydenta Ukrainy za brak garnituru.

USA. Zełenski spotkał się z Trumpem. Dziennikarz zainteresował się jego strojem

Tym razem Zełenski był ubrany w czarną koszulę i czarny garnitur. Ponownie nie włożył krawata, a marynarka nie była tak elegancka, jak klasyczna. Brian Glenn zauważył zmiany w stroju i skomplementował prezydenta Ukrainy.

- Po pierwsze, prezydencie Zełenski, wygląda pan rewelacyjnie w tym garniturze. Wygląda pan świetnie - powiedział.

Wtedy wtrącił się Donald Trump i powiedział do Zełenskiego, że "to ten sam (dziennikarz) co cię zaatakował". Ukraiński przywódca tylko się roześmiał i powiedział, że go pamięta.

- Ty jesteś w tym samym garniturze. Ja zmieniłem ubrania, a ty nie - odpowiedział żartobliwie Zełenski, co wywołało wśród zgromadzonych śmiech.

Przed spotkaniem w mediach pojawiły się doniesienia, że Biały Dom naciskał na Zełenskiego, aby założył garnitur na spotkanie ze światowymi przywódcami. Nie potwierdzono jednak oficjalnie tych doniesień.

Dziennikarz skrytykował Zełenskiego za brak garnituru

Po raz pierwszy strój Zełeneskiego stał się problemem 28 lutego 2025 roku. Wtedy też prezydent Ukrainy przybył na spotkanie z Donaldem Trumpem w typowym dla siebie wojskowym komplecie. Podczas rozmów w Gabinecie Owalnym Brian Glenn zapytał go, "dlaczego nie zakłada garnituru".

- Jest pan w gabinecie prezydenta Stanów Zjednoczonych, a nie zakłada pan garnituru. Nie ma pan garnituru? - kontynuował.

Prezydent Ukrainy zareagował ostro i zapytał, czy ten "ma z tym problem". - Wielu Amerykanów ma z panem problem, nieprzestrzegającym powagi tego miejsca - odparł Glenn.

Wołodymyr Zełenski odpowiedział stanowczo, że "założy garnitur, jak zakończymy wojnę". - Może taki jak pana, a może coś trochę lepszego. Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. Może coś trochę tańszego - dodał. Dziennikarz podziękował, na co Zełenski odpowiedział: "To ja dziękuję".

Na początku lutowego spotkania Donald Trump komplementował strój prezydenta Ukrainy. W żartobliwym tonie powiedział mu, że "ubrał się odświętnie".