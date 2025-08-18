Pekin apeluje o "jak najszybsze" zakończenie wojny w Ukrainie i zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w rozmowy pokojowe. Rzeczniczka MSZ Chin Mao Ning wyraziła nadzieję, że porozumienie będzie "trwałe, wiążące i akceptowalne dla wszystkich".

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej rzeczniczka chińskiego resortu dyplomacji odniosła się do piątkowych i zapowiedzianych w najbliższych dniach rozmów pokojowych.

- Mamy nadzieję, że wszystkie zainteresowane strony wezmą udział w rozmowach pokojowych w odpowiednim czasie i jak najszybciej osiągną sprawiedliwe, trwałe, wiążące i akceptowalne dla wszystkich stron porozumienie pokojowe - stwierdziła Mao Ning, cytowana przez agencję Reutera.

Chiny to kraj coraz bliżej współpracujący z Rosją. W zamian za surowce Pekin dostarcza Moskwie między innymi nowoczesne podzespoły wykorzystywane na polu walki. Jednocześnie Chiny starają przedstawić się jako neutralne państwo, stawiające na dyplomacje.

Konsekwentnie strona chińska nie używa określenia "wojna w Ukrainie". Zamiast tego w wypowiedziach polityków na przykład "konflikt ukraiński".

Wojna w Ukrainie, Rozmowy pokojowe. Zełenski w Waszyngtonie

Na poniedziałkowy wieczór zaplanowano rozmowę Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. "Wszyscy podzielamy silne pragnienie szybkiego i niezawodnego zakończenia tej wojny" - napisał prezydent Ukrainy w mediach społecznościowych. Dodał jednak, że "pokój musi być trwały. Nie tak jak lata temu, kiedy Ukraina została zmuszona do oddania Krymu (…)".

Z kolei Donald Trump oświadczył, że "nie ma mowy" o zwrocie Krymu. Po spotkaniu z Zełenskim prezydent USA spotka się również z europejskimi przywódcami: kanclerzem Niemiec, premierami Włoch i Wielkiej Brytanii, prezydentami Francji i Finlandii.