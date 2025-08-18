"Prowadzenie polityki w krótkich spodenkach". Rzecznik prezydenta o słowach Sikorskiego

- Nie można wymagać od prezydenta Nawrockiego, który pełni swoją funkcję od kilkunastu dni, że będzie podejmował decyzje za ministra spraw zagranicznych i premiera - powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. W Waszyngtonie trwa spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim i przywódcami UE. Brakuje na nim polskiej delegacji.

Rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego - Rafał Leśkiewicz w programie "Gość Wydarzeń" powiedział, że nieobecność polskiej delegacji nie świadczy o tym, że głos Polski jest nieważny w dyskusji na temat Ukrainy.

Przypomniał, że Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem pod koniec lipca, jeszcze gdy był prezydentem elektem. Ponadto zaplanowane jest spotkanie na żywo - 3 września polski prezydent uda się do Stanów Zjednoczonych.

Waszyngton. Spotkanie światowych przywódców

- Dyplomacja to nie jest polityczny squash, gdzie dwóch mężczyzn wchodzi do pomieszczenia i odbija piłeczkę. To są szachy, które trwają bardzo długo i są rozgrywane z mozołem i taka jest polska dyplomacja. Ośrodek rządowy i pan prezydent prowadzą rozmowy na swoich poziomach - powiedział.

Przypomniał, że Donald Tusk i Radosław Sikorski spotkali się z przedstawicielami koalicji chętnych, natomiast Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. - Polski głos jest słyszalny - dodał.

Rzecznik stanął w obronie Karola Nawrockiego i podkreślił, że wcześniej odbywały się spotkania premiera Tuska z przedstawicielami koalicji chętnych i "nie padły żadne deklaracje".

Rafał Leśkiewicz powiedział także, że łącznikiem w tego typu spotkaniach powinien być Bogdan Klich - chargé d’affaires RP w Stanach Zjednoczonych.

Brak Polski na szczycie w Waszyngtonie

Piotr Witwicki przytoczył wypowiedź Radosława Sikorskiego, który w dniu spotkania w Waszyngtonie, odpowiedzialność za brak polskiej delegacji przerzucił na prezydenta i środowisko prawicowe.

"Na spotkania do Białego Domu zaprasza prezydent Stanów Zjednoczonych, z którym polscy przedstawiciele ruchu MAGA oraz osobiście Pan Prezydent Nawrocki mają uprzywilejowane stosunki. Proszę aby ich używali na rzecz Polski i Europy" - pisał minister spraw zagranicznych.

- To jest prowadzenie polityki w krótkich spodenkach. Na spotkaniach, w których brał udział Radosław Sikorski i przedstawiciele koalicji, rozmawiano o Ukrainie. Nie można wymagać od prezydenta Nawrockiego, który pełni swoją funkcję od kilkunastu dni, że będzie podejmował decyzję za ministra spraw zagranicznych i premiera - powiedział rzecznik.

Rozmowy Donald Trump - Wołodymyr Zełenski

Rafał Leśkiewicz skomentował także pierwsze wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, który spotkał się z Donaldem Trumpem. Prezydent Ukrainy zadeklarował, że jest gotowy i otwarty na trójstronne spotkanie.

- To bez wątpienia ważna deklaracja. Rozpoczynają się rozmowy pokojowe. Donald Trump wziął na siebie trud rozpoczęcia tych rozmów z Władimirem Putinem, zbrodniarzem wojennym Władimirem Putinem - powiedział rzecznik Karola Nawrockiego.

Leśkiewicz dodał, że jest za wcześnie na jakiekolwiek spekulacje dotyczące ewentualnego pokoju podziału terytoriów. Na razie trzeba zaczekać na to, jak zakończy się trwający w Waszyngtonie szczyt.

- Zobaczymy jakie będą nastroje i emocje i czy zapadną jakiekolwiek ustalenia i dopiero później się do tego odniesiemy (...). Atmosfera jest zgoła inna, ale ta sytuacja jest wyjątkowa. Jesteśmy krok dalej niż kiedy byliśmy w lutym - dodał.