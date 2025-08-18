Brak Polski w Waszyngtonie. Mosbacher wskazała na administrację prezydenta

- Prawdopodobnie jest to wina Polski, bardziej niż kogokolwiek innego - tak nieobecność polskiej delegacji na spotkaniu europejskich przywódców w Białym Domu oceniła Georgette Mosbacher. Była ambasador USA przypomniała, że Polska ma nowego prezydenta. Według niej może to być jeden z powodów nieobecności Polski w Waszyngtonie. - Jego administracja dopiero się zadomawia - oceniła.

Gościem poniedziałkowego wydania programu "Debata Gozdyry" była związana z obozem republikańskim Georgette Mosbacher. Pełniąca funkcję ambasadora USA w Polsce w latach 2018-2021 odniosła się do negocjacji pokojowych ws. zakończenia wojny na Ukrainie.

- Mam nadzieję, że to, co widzieliśmy na Alasce oraz to, co obserwujemy w Waszyngtonie, jest początkiem końca tej okropnej wojny - mówiła i dodała, że bezpośrednie spotkanie prezydenta Trumpa i przywódcy Rosji Putina jest ważnym krokiem w negocjacjach. Jak oceniła, "nie da się dojść do porozumienia, nie rozmawiając o nim".



Amerykańska polityk oznajmiła, że "prawdopodobnie nikt nie będzie w pełni zadowolony z rezultatów negocjacji", ale najważniejsze jest zakończenie tego konfliktu. Mosbacher odniosła się również do gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA, które przypominają artykuł piąty NATO. Jej zdaniem, zielone światło ze strony Putina to dobry znak.

Spotkanie w Waszyngtonie. Była ambasador USA: To błąd Polski

Republikanka została zapytana na antenie Polsat News o nieobecność polskiej delegacji na spotkaniu europejskich przywódców w Białym Domu. - Byłam rozczarowana, że prezydent Polski nie pojawił się w Białym Domu wraz z Zełenskim i Trumpem - oświadczyła.

- Prawdopodobnie jest to wina Polski, bardziej niż kogokolwiek innego. Macie nowego prezydenta, on został zaprzysiężony niedawno, jego administracja dopiero się zadomawia. Czekali na zaproszenie do Białego Domu i myślę, że podobnie było w przypadku prezydenta Zełenskiego - oceniła nieobecność polskiej delegacji w Waszyngtonie.

- Mam nadzieję, że nowy polski prezydent będzie czuł się pewnie i będzie miał świadomość, że Polska odgrywa ważną rolę w tej wojnie i zajmie w niej należne stanowisko - stwierdziła republikanka.

Mosbacher dostrzegła jednak, że mimo tak krótkiego sprawowania urzędu prezydenta przez Karola Nawrockiego, ten ma już zaplanowane spotkanie z przywódcą USA, jest dowodem na silne relacje Stanów Zjednoczonych z Polską.

- Fakt, że prezydent Trump okazał mu poparcie w kampanii prezydenckiej i tak szybko po zaprzysiężeniu się z nim spotka, pokazuje, jak ważnym sojusznikiem dla USA jest Polska. Jestem pewna, że w kolejnych miesiącach Polska zwiększy swoją rolę, kosztem innych państw europejskich - stwierdziła.

Republikańska polityka nie ma wątpliwości. Zmiana warty na Starym Kontynencie

Amerykańska polityk zauważyła zmianę warty na Starym Kontynencie. Jej zdaniem Europa Zachodnia traci rolę dowodzenia kontynentem. - Europa Środkowo-Wschodnia przejmuje powoli dowodzenie nad kontynentem, a Francja i Niemcy je tracą.

Mosbacher oceniła sytuację Niemiec, które jej zdaniem, mimo wciąż jednej z najmocniejszych gospodarek świata, popełniły zbyt dużo błędów i tracą swoją rolę.

- Niemcy nadal mają jedną z najsilniejszych światowych gospodarek i to oczywiste, że będą przy stole negocjacyjnym (na spotkaniu w Waszyngtonie - red.), ale popełnili zbyt dużo błędów, za które inni teraz płacą - stwierdziła.

Republikanka przekazało również Polakom pewną radę. - Polska musi przestać być tak nieśmiała w pokazywaniu swojego niebywałego rozwoju i wzrostu jako kraj - podsumowała.