Boeing przewoził ponad 280 osób. Poważna awaria w powietrzu

Świat
Boeing przewoził ponad 280 osób. Poważna awaria w powietrzu
Google Maps/ X/Defence Chronicle India
Silnik samolotu zaczął się palić w powietrzu

Pożar silnika zmusił załogę Boeinga 757 linii Condor do wykonania awaryjnego lądowania we włoskim porcie lotniczym w Brindisi. Na pokładzie maszyny lecącej z greckiej wyspy Korfu do Dusseldorfu znajdowały się 283 osoby. Ogień prawdopodobnie pojawił się po zderzeniu z ptakiem.

Światowe media informują o poważnej awarii Boeinga 757 niemieckiej linii Condor, który lecąc w sobotę wieczorem z greckiej wyspy Korfu do Dusseldorfu był zmuszony awaryjnie lądować na południu Włoch. 

Awaryjne lądowanie w Brindisi. Silnik samolotu zaczął się palić

Kilka minut po starcie z międzynarodowego lotniska im. Ioannisa Kapodistriasa rozległ się huk, po czym prawy silnik maszyny zaczął się palić. 

 

Załoga podjęła decyzję o jak najszybszym zejściu na ziemię. Po wyłączeniu prawego silnika, samolot wykonał awaryjne lądowanie w porcie lotniczym Brindisi.

 

 

 

Po bezpiecznym posadzeniu maszyny na pasie startowym, silnik nadal płonął. Wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie zostały pilnie ewakuowane. 

 

Prawdopodobną przyczyną było zderzenie z ptakiem. 

WIDEO: Były ambasador USA ostrzega Trumpa. "To byłoby przeciwko amerykańskiej polityce"
Artur Pokorski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AWARIA SAMOLOTUGRECJANIEMCYSAMOLOTŚWIATWŁOCHY

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 