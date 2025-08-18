Boeing przewoził ponad 280 osób. Poważna awaria w powietrzu
Pożar silnika zmusił załogę Boeinga 757 linii Condor do wykonania awaryjnego lądowania we włoskim porcie lotniczym w Brindisi. Na pokładzie maszyny lecącej z greckiej wyspy Korfu do Dusseldorfu znajdowały się 283 osoby. Ogień prawdopodobnie pojawił się po zderzeniu z ptakiem.
Światowe media informują o poważnej awarii Boeinga 757 niemieckiej linii Condor, który lecąc w sobotę wieczorem z greckiej wyspy Korfu do Dusseldorfu był zmuszony awaryjnie lądować na południu Włoch.
Awaryjne lądowanie w Brindisi. Silnik samolotu zaczął się palić
Kilka minut po starcie z międzynarodowego lotniska im. Ioannisa Kapodistriasa rozległ się huk, po czym prawy silnik maszyny zaczął się palić.
Załoga podjęła decyzję o jak najszybszym zejściu na ziemię. Po wyłączeniu prawego silnika, samolot wykonał awaryjne lądowanie w porcie lotniczym Brindisi.
Po bezpiecznym posadzeniu maszyny na pasie startowym, silnik nadal płonął. Wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie zostały pilnie ewakuowane.
Prawdopodobną przyczyną było zderzenie z ptakiem.Czytaj więcej