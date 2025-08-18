Pożar silnika zmusił załogę Boeinga 757 linii Condor do wykonania awaryjnego lądowania we włoskim porcie lotniczym w Brindisi. Na pokładzie maszyny lecącej z greckiej wyspy Korfu do Dusseldorfu znajdowały się 283 osoby. Ogień prawdopodobnie pojawił się po zderzeniu z ptakiem.

Światowe media informują o poważnej awarii Boeinga 757 niemieckiej linii Condor, który lecąc w sobotę wieczorem z greckiej wyspy Korfu do Dusseldorfu był zmuszony awaryjnie lądować na południu Włoch.

Awaryjne lądowanie w Brindisi. Silnik samolotu zaczął się palić

Kilka minut po starcie z międzynarodowego lotniska im. Ioannisa Kapodistriasa rozległ się huk, po czym prawy silnik maszyny zaczął się palić.

Załoga podjęła decyzję o jak najszybszym zejściu na ziemię. Po wyłączeniu prawego silnika, samolot wykonał awaryjne lądowanie w porcie lotniczym Brindisi.

⚡ Boeing Again:



German Condor Boeing 757 (D-ABOK) carrying 273 passengers from Corfu to Düsseldorf bursts into flames after takeoff, with a loud bang heard across the area. Eyewitnesses saw flames shooting from the right engine exhaust. The pilots declared an emergency and… pic.twitter.com/eFsvFMuH7y — Defence Chronicle India (@TheDCIndia) August 18, 2025

Po bezpiecznym posadzeniu maszyny na pasie startowym, silnik nadal płonął. Wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie zostały pilnie ewakuowane.

Prawdopodobną przyczyną było zderzenie z ptakiem.