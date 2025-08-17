Władimir Putin w trakcie przemówienia po spotkaniu z Donaldem Trumpem pominął fragment przygotowanego wcześniej tekstu. Kremlowski przywódca odłożył kilka kartek, w momencie wspominania o rzekomej próbie zakłócenia negocjacji pokojowych m.in. przez kraje Zachodu.

Pominięcie fragmentu wystąpienia zauważone zostało na materiale przygotowanym przez propagandystę rosyjskiej telewizji publicznej Pawła Zarubina.

Operatorowi kamery udało się uchwycić moment w którym Władimir Putin odkłada kilka kartek na których napisane było przemówienie.

Szczyt na Alasce. Putin pominął część przemówienia

Stało się to w momencie, gdy rosyjski przywódca wzywał Kijów i stolice europejskie do zaniechania prób rzekomego zakłócania negocjacji pokojowych.

- Oczekujemy, że Kijów i stolice europejskie podejdą do tego wszystkiego konstruktywnie i nie będą stwarzać żadnych przeszkód ani próbować zakłócać rodzącego się postępu za pomocą prowokacji czy zakulisowych intryg - mówił.

ZOBACZ: Marco Rubio ostrzega Kreml. Mówi o "dodatkowych konsekwencjach"

Po wypowiedzeniu tych słów, Władimir Putin całkowicie zmienił temat swojego dalszego przemówienia. Kolejne wygłoszone przez niego zdania dotyczyły już współpracy gospodarczej ze Stanami Zjednoczonymi.

- Nawiasem mówiąc, wraz z nadejściem nowej administracji USA, dwustronne obroty handlowe zaczęły rosnąć. Na razie to tylko symbol, ale i tak plus 20 procent. Mówię, że mamy wiele interesujących obszarów do wspólnej pracy - kontynuował kremlowski przywódca.