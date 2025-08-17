Zakończyło się spotkanie "koalicji chętnych". Jest komentarz szefa MSZ

Zakończyło się spotkanie "koalicji chętnych". Jest komentarz szefa MSZ
Zakończyło się spotkanie "koalicji chętnych"

"Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji" - napisał Radosław Sikorski podsumowując wideokonferencję tzw. "koalicji chętnych". Europejscy politycy rozmawiali na temat wsparcia dla Ukrainy przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie.

Chwilę przed godziną 17, Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych wpis informujący o zakończeniu wideokonferencji tzw. "koalicji chętnych", czyli liderów krajów gotowych do udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny.

 

"Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji" - napisał.

"Ważne spotkanie". Wołodymyr Zełenski reaguje i składa podziękowania

"Kluczowe jest, by Europa pozostała tak zjednoczona jak w 2022 roku, bo ta jedność wzmacnia Ukrainę i przybliża sprawiedliwy pokój" - przekazał z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem serwisu X po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Brukseli.

 

Ocenił, że było to "ważne spotkanie". "To istotne wsparcie dla Ukrainy w kontekście nadchodzącego spotkania z prezydentem Trumpem. Dziś, wspólnie i w kilku formatach, ustalamy, o czym będziemy rozmawiać w Waszyngtonie" - napisał Zełenski, który w poniedziałek uda się wraz z kilkoma przywódcami europejskimi do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych.

 

Poinformował także, że z szefową KE zgodzili się co do konieczności zawieszenia broni w celu podjęcia dalszych kroków dyplomatycznych, zapewnienia skutecznych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymania presji sankcyjnej na Rosję w celu ograniczenia jej przyszłego potencjału.

 

"Dziękuję osobiście Ursuli i całej Europie, która wspiera Ukrainę i jej dążenia do sprawiedliwego zakończenia tej wojny" - dodał ukraiński przywódca. 

 

Von der Leyen zadeklarowała w niedzielę na konferencji prasowej z udziałem Zełenskiego, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, dla sprawiedliwego i trwałego pokoju. Zapewniła także, że Unia Europejska nadal wspiera dążenie Ukrainy do członkostwa w UE.

