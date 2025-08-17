"Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji" - napisał Radosław Sikorski podsumowując wideokonferencję tzw. "koalicji chętnych". Europejscy politycy rozmawiali na temat wsparcia dla Ukrainy przed wizytą Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie.

Chwilę przed godziną 17, Radosław Sikorski opublikował w mediach społecznościowych wpis informujący o zakończeniu wideokonferencji tzw. "koalicji chętnych", czyli liderów krajów gotowych do udzielenia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa po zakończeniu wojny.

"Zakończyło się spotkanie zachodniej Koalicji Chętnych na rzecz Ukrainy przed jutrzejszymi rozmowami w Waszyngtonie. Podkreśliłem, że aby nastał pokój, trzeba wywrzeć nacisk na agresora, a nie na ofiarę agresji" - napisał.

"Ważne spotkanie". Wołodymyr Zełenski reaguje i składa podziękowania

"Kluczowe jest, by Europa pozostała tak zjednoczona jak w 2022 roku, bo ta jedność wzmacnia Ukrainę i przybliża sprawiedliwy pokój" - przekazał z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski za pośrednictwem serwisu X po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen w Brukseli.

Ocenił, że było to "ważne spotkanie". "To istotne wsparcie dla Ukrainy w kontekście nadchodzącego spotkania z prezydentem Trumpem. Dziś, wspólnie i w kilku formatach, ustalamy, o czym będziemy rozmawiać w Waszyngtonie" - napisał Zełenski, który w poniedziałek uda się wraz z kilkoma przywódcami europejskimi do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Poinformował także, że z szefową KE zgodzili się co do konieczności zawieszenia broni w celu podjęcia dalszych kroków dyplomatycznych, zapewnienia skutecznych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz utrzymania presji sankcyjnej na Rosję w celu ograniczenia jej przyszłego potencjału.

"Dziękuję osobiście Ursuli i całej Europie, która wspiera Ukrainę i jej dążenia do sprawiedliwego zakończenia tej wojny" - dodał ukraiński przywódca.

Von der Leyen zadeklarowała w niedzielę na konferencji prasowej z udziałem Zełenskiego, że UE będzie wspierać Ukrainę tak długo, jak będzie to konieczne, dla sprawiedliwego i trwałego pokoju. Zapewniła także, że Unia Europejska nadal wspiera dążenie Ukrainy do członkostwa w UE.