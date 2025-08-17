"Europa Zachodnia storpedowała stambulskie porozumienie pokojowe z 2022 roku. Proces rozpoczęty na Alasce nie może zostać przerwany" — napisał w serwisie X minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto. Szef resortu zaznacza, że jego kraj pokrywa nadzieje w rozmowach pomiędzy USA i Rosją, twierdząc, że dzięki temu otwierają się szanse na nawiązanie pokoju.

Minister Szijjarto poinformował w mediach społecznościowych o dwóch rozmowach telefonicznych, w których wziął udział po piątkowym szczycie przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji na Alasce. Polityk rozmawiał z zastępcą sekretarza stanu USA Christopherem Landauem oraz ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem.

"Wyraziłem uznanie Węgier dla Donalda Trumpa za wysiłki na rzecz pokoju i za to, że, pomimo presji, spotkanie (Trumpa z Władimirem Putinem) się odbyło" - napisał Węgier w odniesieniu do rozmowy z przedstawicielem amerykańskiej administracji. Polityk dodał: "przez 3,5 roku żyliśmy w cieniu wojny, codziennie mierząc się z jej konsekwencjami: wyzwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa, inflacją, gwałtownie rosnącymi cenami energii i próbami Brukseli, by wciągnąć nas w wojnę".

Węgry. Szef MSZ: Europejczycy storpedowali porozumienie pokojowe

"Przez te 3,5 roku konsekwentnie opowiadaliśmy się za zawieszeniem broni i negocjacjami, ponieważ wiemy, że rozwiązanie nie nadejdzie z pola walki. Mamy nadzieję, że (piątkowe) rozmowy na Alasce otworzą drogę do pokoju. Jednocześnie wierzymy, że nie skończy się to tak, jak 3,5 roku temu, kiedy zachodni Europejczycy storpedowali porozumienie pokojowe ze Stambułu. Proces rozpoczęty na Alasce nie może zostać przerwany" - oświadczył szef węgierskiej dyplomacji.

Komentując rozmowę z Ławrowem, poinformował, że potwierdził w niej "zaangażowanie Węgier po stronie pokoju". "Celem Budapesztu jest trwałe rozwiązanie konfliktu (Rosji z Ukrainą) i przywrócenie pokoju i bezpieczeństwa w Europie Środkowej" - oznajmił.