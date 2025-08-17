Kataloński Departament Zdrowia wydał ostrzeżenie przed zwierzętami, które mogą roznosić wściekliznę. Szczególnie niebezpieczne są nietoperze, które odpowiadają za większość przypadków. W tym roku odnotowano znaczny wzrost ataków zwierząt, które mogą być nosicielami groźnej choroby.

Kataloński Departament Zdrowia (Departament de Salut) wydał ostrzeżenie przed zwierzętami, które mogą być zakażone wścieklizną. Szczególnie niebezpieczne są nietoperze, które uznaje się za głównych nosicieli choroby w tym hiszpańskim regionie. Jak wynika z ostatnich danych, 21 proc. ataków stworzyło zagrożenie zakażenia.

Wścieklizna może się przenieść poprzez ugryzienia, zadrapania lub inny bliski kontakt z zakażonym zwierzęciem.

Katalonia. Wydano ostrzeżenia

"Ważne jest, aby w przypadku natknięcia się na nietoperza nie dotykać go, nawet jeśli wydaje się niegroźny lub ranny. W takim przypadku należy powiadomić pracowników służb, aby mogli zająć się sprawą" - przekazano w komunikacie.

Dodano, że w przypadku jakiegokolwiek kontaktu z zakażonym zwierzęciem, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

"W przypadku ugryzienia, zadrapania lub polizania przez zwierzę uważane za zakażone, zarówno w Katalonii, jak i na każdym innym terytorium, oprócz natychmiastowego przemycia rany wodą z mydłem, należy skonsultować się z placówką służby zdrowia, aby mogła ona ocenić, jakie działania należy podjąć" - czytamy.

Władze przypomniały również o zachowaniu ostrożności podczas podróży do innych krajów lub regionów, w których wścieklizna może występować endemicznie (stale).

Katalonia. Rośnie liczba ataków

Między styczniem, a 29 lipca tego roku w Katalonii odnotowano 88 ataków ze strony zwierząt, w tym 22 z udziałem nietoperzy. W tym roku odnotowano także znaczny wzrost liczby przypadków wymagających interwencji medycznej z powodu potencjalnego zakażenia wścieklizną.

Departament ds. zdrowia doprecyzował, że osobom, które zostały zaatakowane przez zwierzę uznane za nosiciela choroby, zazwyczaj podaje się leki przeciwko wściekliźnie. Muszą one także poddać się szczepieniom.

Czerwiec, lipiec i sierpień są miesiącami, w których najczęściej dochodzi do ataków zwierząt w Katalonii. Większość z nich ma miejsce w trakcie wycieczek turystycznych.

Wścieklizna jest niebezpieczną, nieuleczalną i śmiertelną chorobą odzwierzęcą. Głównym nosicielem wścieklizny w Polsce jest lis rudy. Do zakażenia człowieka dochodzi najczęściej w wyniku pogryzienia przez chore zwierzę.

