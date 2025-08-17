Pociąg Polregio zderzył się z kamperem na przejeździe kolejowym w miejscowości Gronówko w województwie kujawsko-pomorskim. - Siła uderzenia była tak duża, że pasażerowie znaleźli się poza pojazdem - przekazał Polsat News mł. kpt. Tomasz Sobański z KM PSP w Toruniu. Nie żyje jedna osoba. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. W rejonie zdarzenia wstrzymano ruch kolejowy.

Jak dowiedziała się Interia, informacja o tragicznym wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym dotarła do służb o godz. 8:40. Przejazd znajduje się na odcinku linii kolejowej pomiędzy Kowalewem Pomorskim i Turznem w Gronówku, niedaleko za stacją Kamionki Jezioro.

Kamperem podróżowały dwie osoby: 67-letnia kobieta oraz 67-letni mężczyzna. Kobieta poniosła śmierć na miejscu. - Siła uderzenia była tak duża, że pasażerowie znaleźli się poza pojazdem - przekazał Polsat News mł. kpt. Tomasz Sobański z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

- Przejazd był niestrzeżony, znajdował się tam znak stop. Prawdopodobnie kierujący kamperem go nie zauważył - dodał strażak.

Tragedia na torach kolejowych. Nie żyje jedna osoba

Po poszkodowanego mężczyznę przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformował Interię st. kpt. Przemysław Baniecki z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Do akcji skierowano również trzy zastępy straży pożarnej.

W pociągu Polregio znajdowało się 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Ruch linii kolejowej Olsztyn-Toruń został wstrzymany. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.