Tragiczny bilans długiego weekendu. Ponad 170 wypadków

Długi sierpniowy weekend przyniósł tragiczny bilans na polskich drogach - w 172 wypadkach zginęło 26 osób. Policja zatrzymała ponad 400 nietrzeźwych kierowców. Funkcjonariusze apelują o ostrożność w związku z powrotami do domu. W ubiegłym roku w analogicznym czasie zginęło pięć osób mniej.

W piątek, czyli w pierwszy dzień długiego weekendu, doszło do 88 wypadków drogowych, zginęło w nich 21 osób - podała policja. W sobotę odnotowane zostały 84 wypadki drogowe z pięcioma ofiarami śmiertelnymi. W sumie to już 172 wypadki i 26 ofiar. W oba dni policja zatrzymała ponad 400 nietrzeźwych kierowców.

Lubelskie. Ponad 20 wypadków

Lubelska policja podała, że od czwartku na drogach regionu zginęły trzy osoby w 23 wypadkach. Zatrzymano też ponad 70 pijanych kierowców. Pół promila alkoholu w krwi miał 20-letni kierowca, który w czwartek popołudniu potrącił 13-letnią rowerzystkę na przejściu dla pieszych w Puławach. Dziewczyna zginęła na miejscu.

ZOBACZ: Międzynarodowa akcja na polskich drogach. Policja apeluje do kierowców

Na drodze krajowej nr 82 w Łęcznej kierujący samochodem potrącił w sobotę w nocy 65-latka bez odblasków w rejonie przejścia dla pieszych; mężczyzna zginął na miejscu. W niedzielę rano na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Zakręcie bus zjechał do rowu i dachował; trzy osoby trafiły do szpitala. 51-letni kierowca busa zmarł w szpitalu.

W Podlaskiem, na drodze wojewódzkiej nr 653 Suwałki-Sejny w wypadku zginął 20-letni pasażer auta, którego kierowca - jak wynika z ustaleń policji - podczas manewru wyprzedzania innego auta doprowadził do zderzenia z prawidłowo jadącym z naprzeciwka volkswagenem. Ranne zostały cztery osoby z obu samochodów.

Policja apeluje o rozsądek

Na Mazowszu w sobotę o godz. 17.30 na DW732 w miejscowości Stary Kiełbów w pow. białobrzeskim doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem. Kierujący nissanem 62-latek w trakcie skrętu w lewo zderzył się z motocyklem suzuki. Na miejscu zginął 40-letni motocyklista i 59-letnia pasażerka z nissana. Kierowca samochodu był trzeźwy; został przewieziony do szpitala.

Do tragicznych wypadków doszło też w Krakowie. Według informacji małopolskiej policji, w nocy z piątku na sobotę na ul. Kamieńskiego 32-latek stracił panowanie nad motocyklem, wypadł z drogi i uderzył w bariery. Mimo pomocy medycznej, młody mężczyzna zmarł w szpitalu. Tej samej nocy przy ul. Powstańców Wielkopolskich samochód osobowy śmiertelnie potrącił 28-letnią kobietę, która przebiegała przez dwupasmową jezdnię w niedozwolonym miejscu. Była nietrzeźwa.

ZOBACZ: Marco Rubio ostrzega Kreml. Mówi o "dodatkowych konsekwencjach"

Do tragicznego wypadku doszło też w warmińsko-mazurskim. W piątek wieczorem na drodze krajowej nr 57 w Wozławkach, gdzie 35-letni mieszkaniec gminy Bisztynek swoim audi najechał na tył prawidłowo jadącej skody, którą podróżowała trzyosobowa rodzina. Na miejscu zginęli pasażerowie skody; 37-letni strażak ochotnik i dwuletni chłopiec. Kierująca tym pojazdem 35-letnia kobieta trafiła do szpitala. Policja pracowała na miejscu do późnych godzin nocnych. W niedzielę wielu kierowców będzie wracać z długiego weekendu. Policja apeluje o rozsądek i bezpieczeństwo na drodze.

W ubiegłym roku w czasie długiego sierpniowego weekendu doszło do 230 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a 265 zostało rannych. Policjanci zatrzymali niemal 1,5 tys. nietrzeźwych kierujących.