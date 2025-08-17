Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił, że gotowość Stanów Zjednoczonych do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy jest "historyczną decyzją". Jak przekazał we wpisie na Telegramie, takie inicjatywy powinny zapewniać ochronę na lądzie, w powietrzu i na morzu.

"To historyczna decyzja, że Stany Zjednoczone są gotowe uczestniczyć w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Gwarancje bezpieczeństwa wynikające z naszej wspólnej pracy muszą być naprawdę bardzo praktyczne i zapewniać ochronę na lądzie, w powietrzu i na morzu, a także muszą być opracowywane przy udziale Europy" – napisał Zełenski na Telegramie, podsumowując wyniki wideokonferencji przywódców państw wchodzących w skład "koalicji chętnych".

Ukraiński prezydent uznał spotkanie za "bardzo przydatne". Stwierdził, że Ukraina otrzymała wyraźne poparcie dla swojej niepodległości i suwerenności, a wszyscy zgadzają się, iż granice państw nie mogą być zmieniane siłą i że kluczowe kwestie powinny być rozwiązywane w formacie trójstronnym: Ukraina, USA i Rosja. Dodał, że strony wypracowują wspólne spojrzenie na "to, jaka powinno być porozumienie pokojowe – naprawdę uczciwe, szybkie i skuteczne".

Po niedzielnej naradzie "koalicji chętnych" przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała na konferencji prasowej, że UE będzie wspierać krainę tak długo, jak będzie to konieczne dla sprawiedliwego i trwałego pokoju.

Waszyngton. Europejscy liderzy spotkają się z prezydentem USA

W poniedziałek prezydent Zełenski uda się wraz z kilkoma przywódcami europejskimi do Waszyngtonu na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. W trakcie spotkania mają być omawiane kwestie zakończenia wojny w Ukrainie i gwarancji bezpieczeństwa dla tego państwa.

Tematem rozmów mają być rosyjskie żądania dotyczące ustępstw terytorialnych i zarysy gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym roli, jaką mogą odegrać w tym procesie USA.

Zdaniem amerykańskiej stacji CNN, prezydent Trump spotka się na początku z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Później do rozmów dołączą europejscy liderzy. Istnieje również szansa na wspólny lunch przywódców.

Swój udział w negocjacjach w Białym Domu potwierdzili: przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, kanclerz Niemiec Friedrich Merz, prezydent Francji Emmanuel Macron, prezydent Finlandii Alexander Stubb, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, premier Włoch Giorgia Meloni i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.