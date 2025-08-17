Papież apeluje o zakończenie wojen. "Dobro wspólne narodów"

- Módlmy się o to, by dobrze zakończyły się wysiłki na rzecz zakończenia wojen i krzewienia pokoju - powiedział papież podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański. Papież zaapelował także o modlitwy za ofiary powodzi, przez które zginęło ponad 300 osób z Indii, Pakistanu i Nepalu.

W niedzielę papież Leon IV zwrócił się wiernych zgromadzonych na Piazza della Liberta w Castel Gandolfo. Przed rozpoczęciem modlitwy Anioł Pański przypominał, że nie należy odpowiadać "zemstą za zuchwałość". Dodał, że Jezus prosi wszystkich, aby pozostali "wierni prawdzie w miłości", jak męczennicy, których można naśladować "w różnych okolicznościach i na różne sposoby".

Watykan. Papież apeluje o pokój

Papież poruszył temat wojen toczących się na całym świecie. Zaapelował o modlitwy o to, aby konflikty zakończyły się pokojem.

- Módlmy się o to, by dobrze zakończyły się wysiłki na rzecz zakończenia wojen i krzewienia pokoju; aby w negocjacjach stawiano zawsze na pierwszym miejscu dobro wspólne narodów - powiedział.

Papież powiedział, że jest myślami z ofiarami powodzi, które w ostatnim czasie dotknęły mieszkańców Pakistanu, Indii i Nepalu. - Za poszkodowanych, ich rodziny oraz wszystkich, którzy cierpią w wyniku tej katastrofy - stwierdził.

Ponad 300 osób zginęło w północno-zachodnim Pakistanie, Indiach i Nepalu po dwóch dniach ulewnych deszczy i gwałtownych powodzi.

100 dni pontyfikatu

W niedzielę papież Leon XIV przewodniczył mszy świętej w sanktuarium Santa Maria della Rotonda w Albano. Udział w uroczystości wzięli także ubodzy objęci opieką diecezji oraz pracownicy Caritas diecezjalnej.

- Na zewnątrz Kościół, jak każda rzeczywistość ludzka, może wydawać się "kanciasty". Jego Boska rzeczywistość jednak objawia się, gdy przekraczamy próg i doświadczamy gościnnego przyjęcia - powiedział Leon XIV.

Odnosząc się do Ewangelii, Papież podkreślił, że "świat uczy nas mylić pokój z wygodą, a dobroć z ciszą". Dlatego Jezus wołał, że przyszedł "rzucić ogień na ziemię" - Niektórzy mogą nam mówić, abyśmy unikali ryzyka i dążyli do pokoju i ciszy, ignorując wyzwania, które mogą się pojawić.

Papież Leon XIII powiedział także, aby nieść "ogień miłości", zamiast "ognia broni i słów, które niszczą innych". - Nie to, ale ogień miłości, która się uniża i służy, która sprzeciwia się obojętności troską, a arogancji - łagodnością. Ogień dobroci, który nie kosztuje tyle, co zbrojenia, ale bezinteresownie odnawia świat - podkreślił.

Ksiądz Raymond de Souza w National Catholic Register podsumował 100 dni pontyfikatu papieża Leona XIV. Jak stwierdził duchowny, "jego przemówienia były chrystocentryczne i misyjne, czyli dotyczyły samego rdzenia tożsamości katolickiej".

Ks. De Sousa skomentował także wypowiedzi Ojca Świętego w sprawie wojny w Ukrainie czy Strefie Gazy. Jego zdaniem słowa Leona XIV "odzwierciedlały globalny konsensus w tych kwestiach". Duchowny przywołał przykład stanowczego potraktowania izraelskiego bombardowania parafii katolickiej w Gazie.

