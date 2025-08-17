- Jest jedna Polska i o tę jedną Polskę będę się upominał - powiedział Karol Nawrocki w posumowaniu 10 dni swojej prezydentury. Dodał, że ostatni czas upłynął mu pod znakiem "ciężkiej pracy". - Takie będzie całe 5 lat - mówił Karol Nawrocki.

W niedzielę prezydent Karol Nawrocki odwiedził Godziszów Trzeci w województwie lubelskim, gdzie - jak wskazał - podczas wyborów prezydenckich głosowało na niego ponad 94 proc. mieszkańców.

Karol Nawrocki: 10 dni prezydentury były pełne ciężkiej pracy

- Dziękuję za tak wielkie poparcie i za to, że tutaj nie sam Karol Nawrocki, ale plan na XXI wiek dla Polski zyskał tak wielką akceptację - mówił prezydent. Wskazał, że ostatnie 10 dni były "pełne ciężkiej pracy" i takie będzie całe pięć lat jego prezydentury. Podkreślił, że przedstawił trzy projekty ustaw - "o ochronie polskiego rolnictwa i polskiej ziemi", "ustawy dla polskich rodzin" i o CPK.

Karol Nawrocki zadeklarował, że jako prezydent będzie dbał o chrześcijańskie wartości, polską ziemię oraz rodziny. - Będziecie przez 5 lat mieli prezydenta Polski, który, jak pszczoły w godle Godziszowa, będzie ciężko pracował każdego dnia, abyśmy mogli żyć w Polsce bezpiecznej, w Polsce równych szans, w Polsce rozwijającej się; prezydenta, który będzie głosem polskich rolników i nie da zniszczyć polskiego rolnictwa i który będzie nas prowadził do jasnego celu, jakim jest wielka, silna Polska - mówił Nawrocki.

Zaznaczył, że "Polska jest jedna". - Nie wschodnia, zachodnia, nie A i B, nie gminna i powiatowa. Jedna i o tę jedną Polskę będę się upominał - zadeklarował.

Dodał, że będzie prezydentem "Polek i Polaków"; ich głosem. - Tak jak wy byliście ze swoim kandydatem na urząd prezydenta Polski, tak prezydent Polski będzie z wami (...); bo ja swój urząd i swoją misję traktuję właśnie w ten sposób, aby podnosić w imieniu tych, którzy mnie wybrali, sprawy ważne dla Polaków - mówił.

Inicjatywy ustawodawcze Karola Nawrockiego

Po objęciu przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta 6 sierpnia br., do Sejmu wpłynęły trzy prezydenckie projekty ustaw. 8 sierpnia na stronie sejmowej został opublikowany projekt ustawy o CPK, który zakłada m.in. ukończenie budowy lotniska pod Baranowem do grudnia 2031 r., a także rozwój linii kolejowych. Projekt przewiduje też zamknięcie stołecznego Lotniska Chopina do końca 2032 r.

11 sierpnia do Sejmu wpłynęły kolejne dwa prezydenckie projekty ustaw - ws. zerowego PIT do 140 tys. zł dochodu dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, a także projekt dotyczący wydłużenia o dekadę zakazu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Projekty zostały skierowane do opiniowania, a także konsultacji społecznych. W przypadku projektu ustawy o CPK konsultacje potrwają do 10 września, a w pozostałych przypadkach - do 11 września.

