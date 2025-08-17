Chiny stworzyły nową linię hipersonicznych i naddźwiękowych pocisków szturmowych, które zostaną pokazane podczas defilady w Pekinie 3 września. Zdjęcia i filmy tej broni pojawiły się na chińskiej sieci społecznościowej Weibo - przekazała ukraińska agencja UNIAN, powołując się na portal "Militarnyi".

Chiny wyprodukowały nowe pociski hipersoniczne i naddźwiękowe, które oficjalną premierę będą miały na defiladzie w Pekinie 3 września. Internauci postanowili jednak podzielić się zdjęciami, które wyciekły w chińskim serwisie Weibo.

ZOBACZ: Chiny budują kolosa na morzu. Największy taki projekt na świecie

Okoliczni mieszkańcy odnotowali cztery typy pocisków oznaczonych jako YJ-15, YJ-17, YJ-19 i YJ-20, które, choć mają różnice konstrukcyjne, są przeznaczone do rażenia celów naziemnych i nawodnych.

Chiny. Nowe pociski na wyposażeniu armii

"Pierwsza próbka, pocisk YJ-15, to prawdopodobnie pocisk przeciwokrętowy opracowany na bazie naddźwiękowego pocisku przeciwokrętowego YJ-12, który jest w służbie lotnictwa morskiego chińskiej marynarki wojennej i wchodzi w skład uzbrojenia przeciwokrętowego okrętów nawodnych" - donosi agencja UNIAN.

Według ekspertów, YJ-12 i nowy YJ-15 mają silnik strumieniowy i cztery wloty powietrza. Druga próbka, pocisk YJ-17, ma dość unikalny wygląd, niepodobny do żadnego znanego pocisku na zdjęciach w sieci. Internauci uważają, że pocisk ten jest szybowcem hipersonicznym, którego używa się w nowych pociskach balistycznych opracowywanych w Chinach.

Trzeci pocisk, czyli YJ-19, również ma unikalną konstrukcję i najprawdopodobniej jest wyposażony w hipersoniczny silnik strumieniowy o bezpośrednim przepływie.

ZOBACZ: Chiny wsparły Rosję potężną bronią laserową. Jest nagranie

"Konstrukcyjnie jest on podobny do renderów chińskiego hipersonicznego pocisku manewrującego dalekiego zasięgu. Najnowszy jest pocisk balistyczny YJ-20, który przypomina nieznany pocisk balistyczny w uzbrojeniu niszczyciela rakietowego Typ 055. Warto zauważyć, że niszczyciele tego typu przeprowadziły już próbne starty tych pocisków i sądząc po porównaniu ich wyglądu, mają one pewne podobieństwa".

Pekin niczym Moskwa. "Pewne podobieństwa"

Ukraińska agencja UNIAN przekazała, że Chiny stworzyły także dużego podwodnego drona, który otrzymał oznaczenie AJX-002. Według międzynarodowych analityków Pekin próbuje stworzyć odpowiednik rosyjskiego podwodnego drona nuklearnego Poseidon. Jednocześnie eksperci twierdzą, że chiński dron różni się od modelu rosyjskiego i nie jest przeznaczony do prowokowania wojny nuklearnej.