Zełenski wysłuchał Trumpa, jest decyzja. "Lecę do Waszyngtonu"

W poniedziałek spotkam się z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie, aby omówić wszystkie szczegóły dotyczące zakończenia wojny. Jestem wdzięczny za zaproszenie - ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych. Prezydent Ukrainy odbył telefoniczną rozmowę z Donaldem Trumpem i europejskimi przywódcami.

Po spotkaniu z Władimirem Putinem na Alasce Donald Trump zadzwonił do Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy zrelacjonował, że rozmawiał z amerykańskim przywódcą w cztery oczy przez około godzinę.

Następnie do telekonferencji dołączyli europejscy przywódcy, w tym prezydent Karol Nawrocki. Premier Donald Tusk wziął natomiast udział w naradzie europejskich liderów po rozmowie z prezydentem USA.

Prezydent Ukrainy przekazał, że w poniedziałek zamierza udać się do Waszyngtonu na zaproszenie Donalda Trumpa, aby omówić szczegóły dotyczące zakończenia wojny. "Jestem wdzięczny za zaproszenie" - napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Koniec szczytu na Alasce. Zełenski ujawnia szczegóły rozmowy z Trumpem

Zełenski podkreślił, że Ukraina jest gotowa do podjęcia "maksymalnych wysiłków" na rzecz zawarcia pokoju. Prezydent USA przekazał mu szczegóły rozmowy z rosyjskim przywódcą. "Ważne jest, aby siła Ameryki miała wpływ na rozwój sytuacji" - zaznaczył ukraiński prezydent.

W oświadczeniu czytamy również, że Kijów wyraził zgodę na propozycję Donalda Trumpa, by zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Ukrainy, USA i Rosji. Zełenski ocenił, że najważniejsze kwestie mogą i powinny być omawiane na poziomie przywódców, a taki format jest do tego odpowiedni.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Europa musi być zaangażowana na każdym etapie negocjacji, aby wspólnie z USA zagwarantować Ukrainie bezpieczeństwo. Poinformował także o pozytywnych sygnałach ze strony amerykańskiej w kwestii gwarancji bezpieczeństwa. "Kontynuujemy koordynację stanowisk ze wszystkimi partnerami. Dziękuję wszystkim, którzy pomagają" - napisał ukraiński przywódca.