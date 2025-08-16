Dwa tramwaje zderzyły się ze sobą w Toruniu na ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego. Wśród 11 rannych osób są także dzieci. Na zablokowanej trasie kursować będą autobusy komunikacji zastępczej.

Informacja o zderzeniu dwóch pojazdów komunikacji miejskiej trafiła do służb około godz. 10:40. Nadjeżdżający tramwaj uderzył w skład stojący na wysokości Osiedla Młodych przy ulicy Kraszewskiego.

W rozmowie z Interią mł. asp. Sebastian Pypczyński z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu przekazał, że 11 poszkodowanych, w tym czworo dzieci, zostało zabranych do szpitala. Ich obrażenia są niegroźne.

Toruń. Zderzenie tramwajów w centrum. Utrudnienia w mieście

Policja podjęła działania, które pozwolą ustalić dokładny przebieg zdarzenia, w tym także przyczynę najechania tramwaju na drugi pojazd. Na miejscu występują utrudnienia w transporcie publicznym. Jak poinformował w mediach Urząd Miasta Torunia, wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.

Pojazdy kursować będą na trasie Moroarena - Aleja Solidarności, zatrzymując się w pobliżu przystanków tramwajowych.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że na tył tramwaju nr 4 najechał tramwaj nr 5" - przekazano w komunikacie.