Świat jest dziś bezpieczniejszym miejscem niż wczoraj - ocenił premier Węgier Viktor Orban po zakończeniu rozmów Donalda Trumpa i Władimira Putina. Dodał, że skończyły się groźby wymieniane między dwoma mocarstwami. "Pokój można osiągnąć jedynie poprzez negocjacje, dialog i utrzymanie otwartych kanałów dyplomatycznych" - skomentował wcześniej szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

"Przez lata obserwowaliśmy, jak dwa największe mocarstwa nuklearne rozmontowują ramy współpracy i wymieniają się groźbami. To się skończyło" - napisał Orban na swoim profilu na Facebooku.

Zdaniem premiera Węgier, spotkanie Trumpa z Putinem na Alasce sprawiło, że na świecie zrobiło się bezpieczniej. "Oby każdy weekend był co najmniej tak dobry jak ten" - podsumował.

W mediach społecznościowych wpis zamieścił także przewodniczący węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, który przekazał stanowisko tożsame z szefem rządu. "Świat jest bezpieczniejszym miejscem, gdy istnieje dialog USA - Rosja na najwyższym szczeblu" - napisał.

Szijjarto uważa, że piątkowy szczyt prezydentów kolejny raz potwierdza: "wojna w Ukrainie nie zostanie rozstrzygnięta na polu walki, ale przy stole negocjacyjnym". Dodał, że Węgry od 3,5 roku opowiadają się za tym, że do pokoju prowadzą "jedynie negocjacje, dialog i utrzymanie otwartych kanałów dyplomatycznych", co ma być - jak przekonuje - "przeciwieństwem postaw Brukseli i prowojennych polityków europejskich".

Sami prezydenci USA i Rosji także ocenili swoje spotkanie pozytywnie. Jak przekonywał Putin na konferencji prasowej, było ono "konstruktywne". Z kolei Trump w wywiadzie na antenie Fox News mówił, że oceniłby je jako "10 na 10". Żaden z nich nie ujawnił jednak, jakie konkretnie ustalenia zapadły podczas szczytu.

- Świetnie się dogadywaliśmy, a to dobrze, gdy dwa mocarstwa się dogadują, zwłaszcza jeśli są to mocarstwa nuklearne. My jesteśmy numerem jeden, a oni (Rosja) numerem dwa na świecie - powiedział lider USA w rozmowie z Seanem Hannitym.

W sobotę podczas wideokonferencji z europejskimi przywódcami, Trump zdał relację ze spotkania z prezydentem Rosji. Ponadto rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który oświadczył po tym, że w poniedziałek złoży wizytę w Waszyngtonie, aby omówić szczegóły strategii kończącej wojnę.