Prezydent USA Donald Trump odbył długą rozmowę telefoniczną z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a następnie rozmawiał z przywódcami NATO - podała agencja Reutera, powołując się na komunikat Białego Domu. Zgodnie z zapowiedzią, Trump rozmawiał także z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz europejskimi liderami.

Rozmowy delegacji USA i Rosji na Alasce trwały niespełna trzy godziny. Po ich zakończeniu odbyła się wspólna konferencja prasowa Donalda Trumpa i Władimira Putina, następnie amerykański prezydent udzielił wywiadu stacji Fox News, w którym odniósł się zarówno do kwestii sankcji, jak i do sytuacji Ukrainy.

- Dokonaliśmy postępu (...) Mamy dobrą szansę, żeby przywrócić relacje biznesowe. Nasze spotkanie było niezwykle skuteczne, we wszystkich punktach świetnie się dogadaliśmy, jest tylko kilka, które nam pozostało. Niektóre nie są aż tak istotne. Jeden jest prawdopodobnie najważniejszy, ale mamy bardzo duże szanse, żeby go osiągnąć - mówił amerykański przywódca, podkreślając, że od zawsze miał świetne stosunki z Putinem.

Szczyt na Alasce. Trump odbył serię rozmów

Na wspólnej konferencji prasowej z Władimirem Putinem prezydent USA zapewnił, że zadzwoni do Wołodymyra Zełenskiego i przedstawicieli NATO, by poinformować efektach rozmów. Agencja Reutera przekazała, że Trump odbył "bardzo długą rozmowę" z prezydentem Ukrainy.

Zgodnie z zapowiedzią, telefon od amerykańskiego przywódcy odebrali także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, europejscy liderzy i przywódcy NATO.

W rozmowie z Fox News amerykański przywódca mówił m.in. o sankcjach wobec państw kupujących rosyjską ropę. - Cóż, biorąc pod uwagę dzisiejsze wydarzenia, myślę, że nie muszę się nad tym zastanawiać (...) Być może będę musiał się nad tym zastanowić za dwa lub trzy tygodnie, ale obecnie nie ma takiej potrzeby. Myślę, że spotkanie przebiegło bardzo pomyślnie - stwierdził.

Na pytanie, co poradziłby prezydentowi Ukrainy, Trump odpowiedział krótko: "trzeba zawrzeć umowę" w sprawie zawieszenia broni. Nie podał jednak żadnych szczegółów dotyczących ewentualnego porozumienia.

- Rosja jest bardzo potężnym mocarstwem, a oni nie (Ukraina - red.). Ukraina ma świetnych żołnierzy - dodał prezydent USA.