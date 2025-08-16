Proponując rezygnację z zawieszenia broni na rzecz szybkiego zawarcia porozumienia pokojowego, prezydent USA Donald Trump przyjmuje stanowisko przywódcy Rosji Władimira Putina - ocenił Ołeksandr Mereżko, przewodniczący komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy. Deputowany dodał, że zawarcie pokoju będzie oznaczało dla Putina "kilka niebezpiecznych rzeczy dla Ukraińców".

W piątek o godzinie 21 czasu polskiego rosyjski samolot prezydencki wylądował w Anchorage na Alasce. Władimir Putin został przywitany przez Donalda Trumpa i politycy wspólnie udali się na rozmowy dotyczące m.in. zakończenia wojny w Ukrainie.

Po zakończeniu szczytu obydwaj przywódcy, w trakcie konferencji prasowej, wygłosili oświadczenia, w których enigmatycznie określili rozmowy jako owocne i potrzebne.

Prezydent Rosji wygłosił zgodne z propagandową narracją tezy o "braterstwie" z Ukraińcami i dążeniu do zakończenia konfliktu, zaś Donald Trump informował jedynie, że podzieli się ustaleniami z europejskimi przywódcami, w tym Wołodymyrem Zełenskim.

Szczyt Trump-Putin. Ukraiński parlamentarzysta zawiedziony rozmowami

Rozmowy na Alasce skomentował w rozmowie z agencją Reutera ukraiński parlamentarzysta Ołeksandr Mereżko. Przewodniczący komisji spraw zagranicznych Rady Najwyższej Ukrainy stwierdził, że jego zdaniem, Donald Trump zaakceptował rosyjską narrację dotyczącą wojny w Ukrainie.

- Niestety, Trump przyjął stanowisko Putina, a (właśnie) to było żądaniem Putina – powiedział.

- W opinii Putina porozumienie pokojowe oznacza kilka niebezpiecznych (dla nas) rzeczy – nieprzystąpienie Ukrainy do NATO, absurdalne żądania (Kremla) dotyczące denazyfikacji i demilitaryzacji, język rosyjski i rosyjską cerkiew – zauważył Mereżko.