Rozmowa Trump-Zełenski. Media: Putin żąda przejęcia terytoriów

Donald Trump podczas rozmowy telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim poinformował go, że rosyjski prezydent chce przejęcia całego terytorium Donbasu - informuje Bloomberg. Według źródeł, Putin nie zmienia swoich żądań pomimo, że jego wojska nie zajęły tego terytorium.

Po zakończeniu piątkowego spotkania na Alasce, Donald Trump zadzwonił do prezydenta Ukrainy by przekazać mu szczegóły rozmowy z Władimirem Putinem.

Jak poinformowano, dyskusja z amerykańskim przywódcą trwała około godzinę i po jej zakończeniu Zełenski ogłosił, że w poniedziałek uda się do Waszyngtonu, aby omówić szczegóły dotyczące zakończenia wojny.

Szczyt Trump-Putin. Kreml żąda przejęcia Donbasu

O szczegółach telefonicznej rozmowy na linii Kijów - Waszyngton informuje Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła z bliskiego otoczenia polityków.

Z uzyskanych informacji wiadomo, że Donald Trump poinformował Wołodymyra Zełenskiego o żądaniach Kremla. Władimir Putin niezmiennie chce uzyskać pełną kontrolę nad obwodami donieckim i ługańskim. W przypadku obszarów obwodów zaporoskiego i chersońskiego, granica miałaby przebiegać według obecnej linii frontu.

W trakcie dyskusji amerykański prezydent zapewnił, że ostateczna decyzja w sprawie ukraińskich terytoriów należy do Kijowa.

Ponadto, zdaniem źródeł Bloomberga, w trakcie rozmowy Donalda Trumpa z europejskimi przywódcami, polityk wyraził gotowość do gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, o ile nie będą one dotyczyć NATO. Prezydent USA jest przekonany, że Moskwa zgodzi się na takie rozwiązanie.