Władimir Putin otrzymał list od Melanii Trump - dowiedziała się nieoficjalnie agencja Reutera, powołując się na dwa źródła w Białym Domu. Korespondencję miał przekazać rosyjskiemu przywódcy sam Donald Trump. Pierwsza dama USA miała wspomnieć w liście o uprowadzaniu ukraińskich dzieci do Rosji.

W osobistym liście do prezydenta Rosji Władimira Putina Melania Trump poruszyła kwestię losu dzieci w Ukrainie i Rosji - przekazały dwa źródła z Białego Domu.

Treść listu nie została ujawniona, poza informacją, że pierwsza dama USA wspomniała w nim o procederze uprowadzania ukraińskich dzieci do Rosji. Kijów szacuje, że Rosja uprowadziła około 20 tys. ukraińskich dzieci od początku wojny, natomiast eksperci z uniwersytetu w Yale mówią o liczbie bliższej 30 tysiącom.

Prezydent Trump miał wręczyć list Putinowi osobiście podczas spotkania w Anchorage. Melania Trump nie uczestniczyła w szczycie.

Spotkanie Trump-Putin na Alasce. Bez przełomu

Po spotkaniu z Putinem prezydent USA stwierdził, że to na Wołodymyrze Zełenskim spoczywa odpowiedzialność za efekt dalszych negocjacji pokojowych z Rosją. - Trzeba zawrzeć umowę. Rosja to bardzo wielka potęga, a Ukraina nie. To wspaniali żołnierze - powiedział Trump.

Prezydent USA zasugerował również, że wkrótce może dojść do trójstronnego spotkania z udziałem Putina, Zełenskiego i jego samego.

Zdaniem Putina rozmowy na Alasce były "konstruktywne" i "bardzo korzystne". Rosyjski przywódca wyraził nadzieję, że otworzą one furtkę do zawarcia pokoju na Ukrainę.