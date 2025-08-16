- Nasze rozmowy przebiegały w konstruktywnej i pełnej wzajemnego szacunku atmosferze - stwierdził Władimir Putin rozpoczynając konferencję prasową po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Zdaniem rosyjskiego prezydenta dialog pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi "jest spóźniony" i konieczne było jego rozpoczęcie, aby "uniknąć konfrontacji".

Chwilę przed godziną 1 czasu polskiego rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem Donalda Trumpa i Władimira Putina. Przywódcy pojawili się przed dziennikarzami kilkanaście minut po zakończeniu rozmów.

Jako pierwszy oświadczenie wygłosił prezydent Rosji, który podziękował za zorganizowanie wydarzenia. Zdaniem Putina rozmowa przebiegła "z wzajemnym szacunkiem" i była owocna.

- Nasze rozmowy przebiegały w konstruktywnej i pełnej wzajemnego szacunku atmosferze, były bardzo szczegółowe i pożyteczne - przekonywał.

Po chwili uprzejmości rosyjski przywódca przeszedł do tematu relacji pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosją po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. Putin ocenił, że pomiędzy krajami powstały napięcia największe od czasów "zimnej wojny".

- Jest jasne, że wcześniej czy później musieliśmy poprawić tę sytuację i przejść od konfrontacji do dialogi. W takim przypadku spotkanie osobiste między głowami krajów było długo wyczekiwane, w szczególności w tych trudnych warunkach. Wykonaliśmy tę pracę - stwierdził.

- Widzimy zmagania administracji i osobiście prezydenta Trumpa, żeby dążyć do rozwiązania konfliktu ukraińskiego. Do tego, żeby zrozumieć tę historię (…) Sytuacja w Ukrainie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Powiedzieliśmy to wiele razy, że Ukraińcy to nasi bracia, niezależnie jak to brzmi w tych warunkach. Mamy wspólne korzenie i to co się dzieje jest dla nas tragedią i palącą raną - dodał rosyjski prezydent, powtarzając standardowe twierdzenia kremlowskiej propagandy.

Zdaniem kremlowskiego przywódcy, jakiekolwiek umowy prowadzące do zakończenia wojny muszą uwzględnić interesy Federacji Rosyjskiej, która jest "zagrożona".

- Jesteśmy przekonani, że aby ta ugoda była długotrwała musimy wyeliminować przyczyny tego konfliktu. Powinniśmy wziąć wszystkie ograniczenia dla Rosji i przywrócić równowagę w Europie i na świecie. Zgodziliśmy się dzisiaj z prezydentem Trumpem, który powiedział, że naturalne jest, że bezpieczeństwo Ukrainy powinno być również zabezpieczone. Jesteśmy gotowi, żeby nad tym pracować - mówił Putin.

Podsumowując temat wojny, prezydent Rosji zaapelował do Kijowa, a także krajów Europy by te dążyły do rozwiązania pokojowego, a nie kolejnych prowokacji.

