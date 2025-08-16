"Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę" - napisał premier Donald Tusk komentując spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Szef rządu podkreślił, że obecnie priorytetem jest "utrzymanie jedności całego Zachodu".

W piątek w godzinach nocnych czasu polskiego odbyła się rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Rosyjski prezydent przybył na Alaskę wraz ze swoimi współpracownikami.

Po blisko trzech godzinach rozmów, które były zamknięte dla mediów, politycy pojawili się na wspólnej konferencji prasowej. Obydwaj przywódcy, choć podkreślali, że spotkanie było ważne i owocne, to nie przedstawili żadnych konkretnych rozwiązań w kwestii zakończenia wojny w Ukrainie.

Szczyt Trump-Putin. Premier Tusk o zjednoczeniu krajów Zachodu

Wynik rozmowy na Alasce skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podkreślił wagę aktualnych wydarzeń i wezwał do jedności kraje, które wspieraj Ukrainę w obronie przed rosyjską agresją.

"Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę. Dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Putin okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu" - napisał.

Wcześniej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawiło się oświadczenie podpisane przez europejskich liderów, w tym Donalda Tuska, w którym potwierdzono wsparcie dla Ukrainy i podkreślono zapewnienie jej gwarancji bezpieczeństwa.

"Będziemy kontynuowali nasze wsparcie na rzecz Ukrainy. Jesteśmy zdeterminowani, aby zrobić więcej, by utrzymać silną pozycję Ukrainy w celu doprowadzenia do zakończenia walk i osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju" - czytamy.

"Wyrażamy gotowość do dalszego wywierania presji na Rosję do chwili zakończenia rozlewu krwi w Ukrainie. Będziemy nadal wzmacniać sankcje oraz szersze środki gospodarcze, aby wywierać presję na rosyjską gospodarkę wojenną aż do zawarcia sprawiedliwego i trwałego pokoju. Ukraina może liczyć na naszą niezłomną solidarność w działaniach na rzecz osiągnięcia pokoju zapewniającego ochronę żywotnych interesów Ukrainy i Europy w dziedzinie bezpieczeństwa" - podsumowano.