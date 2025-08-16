Spotkanie Trumpa z Putinem dowiodło, że negocjacje są możliwe bez porozumienia w sprawie zawieszenia broni i przy kontynuowaniu rosyjskich działań militarnych - ocenił wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Polityk podał "pierwsze wyniki" szczytu w Anchorage na Alasce.

Prezydent USA Donald Trump i rosyjski lider Władimir Putin spotkali się w piątek na Alasce. Mimo odbywającej się później konferencji prasowej, żaden z nich nie przekazał konkretów w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Do szczytu odniósł się w mediach społecznościowych Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

"Spotkanie na Alasce. Oto pierwsze rezultaty" - zaczął swój wpis na Telegramie. Zaczął od tego, że "przywrócony został pełnoprawny mechanizm spotkań między Rosją a Stanami Zjednoczonymi na najwyższym szczeblu", a także "spokój, bez ultimatum i gróźb". Warto przypomnieć, że eksperci jeszcze przed wspominanym wydarzeniem zwracali uwagę na dyplomatyczny sukces Putina, w sprawie którego wcześniej mówiono: Nie siądziemy z nim do stołu.

Spotkanie Trump-Putin. Miedwiediew: Trump odmówił zwiększenia presji na Rosję

W dalszej kolejności Miedwiediew wymienił: "Prezydent Rosji osobiście i szczegółowo przedstawił prezydentowi Stanów Zjednoczonych nasze warunki zakończenia konfliktu na Ukrainie". Nie wiadomo jednak, czy chodzi o te same cele, które przyświecają Kremlowi od początku wojny - jak demilitaryzacja Ukrainy i aneksja terenów wschodnich - czy pojawiły się inne postulaty.

ZOBACZ: Zełenski wysłuchał Trumpa, jest decyzja. "Lecę do Waszyngtonu"

"Po prawie trzygodzinnej rozmowie szef Białego Domu odmówił eskalacji presji na Rosję. Przynajmniej na razie" - dodał rosyjski polityk. Nawiązał do zapewnień Trumpa w rozmowie z Fox News, że przez najbliższe tygodnie USA nie nałożą nowych sankcji wobec Rosji. Amerykańskie media nie wykluczają, że republikańska administracja osłabi także już obowiązujące taryfy.

Spotkanie Trump-Putin. Sukces Rosji? "Negocjacje są możliwe bez zawieszania broni"

Jako czwarty, wyróżniony rezultat szczytu Trump - Zełenski został wymieniony sukces dyplomatyczny, i po części wizerunkowy, prezydenta Rosji. "Ważne: spotkanie dowiodło, że negocjacje są możliwe bez zawieszenia broni i jednocześnie z kontynuacją operacji wojskowych na Ukrainie" - napisał Miedwiediew.

Natomiast ostatnim - zdaniem rosyjskiego polityka, najważniejszym - wynikiem rozmów prezydentów jest obarczenie Unii Europejskiej i Ukrainy odpowiedzialnością za losy wojny. "Obie strony bezpośrednio obarczyły Kijów i Europę odpowiedzialnością za osiągnięcie przyszłych rezultatów negocjacji w sprawie zaprzestania działań wojennych".

ZOBACZ: Putin nie poleciał prosto do Moskwy. Wykonał symboliczny gest

- Aby ta ugoda była długotrwała musimy wyeliminować przyczyny tego konfliktu (w Ukrainie - red.). Powinniśmy wziąć wszystkie ograniczenia dla Rosji i przywrócić równowagę w Europie i na świecie - stwierdził Władimir Putin po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Obydwaj przywódcy stwierdzili, że rozmowy były owocne i zapowiedzieli kolejne spotkania