Miedwiediew wymienił "pierwsze rezultaty" szczytu. "Nie trzeba zawieszać broni"

Świat
Miedwiediew wymienił "pierwsze rezultaty" szczytu. "Nie trzeba zawieszać broni"
Ekaterina Shtukina, Sputnik Pool Photo via AP
Dmitrij Miedwiediew przekazał "pierwsze rezultaty" szczytu na Alasce

Spotkanie Trumpa z Putinem dowiodło, że negocjacje są możliwe bez porozumienia w sprawie zawieszenia broni i przy kontynuowaniu rosyjskich działań militarnych - ocenił wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew. Polityk podał "pierwsze wyniki" szczytu w Anchorage na Alasce.

Prezydent USA Donald Trump i rosyjski lider Władimir Putin spotkali się w piątek na Alasce. Mimo odbywającej się później konferencji prasowej, żaden z nich nie przekazał konkretów w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Do szczytu odniósł się w mediach społecznościowych Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

 

"Spotkanie na Alasce. Oto pierwsze rezultaty" - zaczął swój wpis na Telegramie. Zaczął od tego, że "przywrócony został pełnoprawny mechanizm spotkań między Rosją a Stanami Zjednoczonymi na najwyższym szczeblu", a także "spokój, bez ultimatum i gróźb". Warto przypomnieć, że eksperci jeszcze przed wspominanym wydarzeniem zwracali uwagę na dyplomatyczny sukces Putina, w sprawie którego wcześniej mówiono: Nie siądziemy z nim do stołu.

Spotkanie Trump-Putin. Miedwiediew: Trump odmówił zwiększenia presji na Rosję

W dalszej kolejności Miedwiediew wymienił: "Prezydent Rosji osobiście i szczegółowo przedstawił prezydentowi Stanów Zjednoczonych nasze warunki zakończenia konfliktu na Ukrainie". Nie wiadomo jednak, czy chodzi o te same cele, które przyświecają Kremlowi od początku wojny - jak demilitaryzacja Ukrainy i aneksja terenów wschodnich - czy pojawiły się inne postulaty.

 

ZOBACZ: Zełenski wysłuchał Trumpa, jest decyzja. "Lecę do Waszyngtonu"

 

"Po prawie trzygodzinnej rozmowie szef Białego Domu odmówił eskalacji presji na Rosję. Przynajmniej na razie" - dodał rosyjski polityk. Nawiązał do zapewnień Trumpa w rozmowie z Fox News, że przez najbliższe tygodnie USA nie nałożą nowych sankcji wobec Rosji. Amerykańskie media nie wykluczają, że republikańska administracja osłabi także już obowiązujące taryfy.

Spotkanie Trump-Putin. Sukces Rosji? "Negocjacje są możliwe bez zawieszania broni"

Jako czwarty, wyróżniony rezultat szczytu Trump - Zełenski został wymieniony sukces dyplomatyczny, i po części wizerunkowy, prezydenta Rosji. "Ważne: spotkanie dowiodło, że negocjacje są możliwe bez zawieszenia broni i jednocześnie z kontynuacją operacji wojskowych na Ukrainie" - napisał Miedwiediew.

 

Natomiast ostatnim - zdaniem rosyjskiego polityka, najważniejszym - wynikiem rozmów prezydentów jest obarczenie Unii Europejskiej i Ukrainy odpowiedzialnością za losy wojny. "Obie strony bezpośrednio obarczyły Kijów i Europę odpowiedzialnością za osiągnięcie przyszłych rezultatów negocjacji w sprawie zaprzestania działań wojennych".

 

ZOBACZ: Putin nie poleciał prosto do Moskwy. Wykonał symboliczny gest

 

- Aby ta ugoda była długotrwała musimy wyeliminować przyczyny tego konfliktu (w Ukrainie - red.). Powinniśmy wziąć wszystkie ograniczenia dla Rosji i przywrócić równowagę w Europie i na świecie - stwierdził Władimir Putin po spotkaniu z Donaldem Trumpem. Obydwaj przywódcy stwierdzili, że rozmowy były owocne i zapowiedzieli kolejne spotkania

WIDEO: Były ambasador USA ostrzega Trumpa. "To byłoby przeciwko amerykańskiej polityce"
Patryk Idziak / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ALASKAANCHORAGEDMITRIJ MIEDWIEDIEWDONALD TRUMPSPOTKANIEŚWIATWŁADIMIR PUTINWOJNA W UKRAINIE

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 