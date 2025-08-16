Ambasadorzy krajów Unii Europejskiej będą rozmawiać w sobotni poranek o spotkaniu prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcą Rosji Władimirem Putinem na Alasce – podała telewizja Sky News, powołując się na źródło unijne. Jak ustaliły media w późniejszych godzinach ma się odbyć rozmowa prezydenta USA z europejskimi liderami.

Konsultacje ambasadorów krajów UE mają rozpocząć się o godz. 8:30 czasu brytyjskiego (9:30 w Polsce).

Brytyjska stacja ustaliła także, że przywódcy europejskich państw i prezydent Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie spotkają się wirtualnie tego samego dnia, ale o późniejszej porze.

Spotkanie Trump-Putin. Prezydent USA zapowiedział rozmowę z Zełenskim

Na wspólnej konferencji prasowej z Władimirem Putinem prezydent USA zapewnił, że zadzwoni do Wołodymyra Zełenskiego i przedstawicieli NATO, by poinformować efektach rozmów.

- Dokonaliśmy dziś postępu (...) Mamy dobrą szansę, żeby przywrócić relacje biznesowe. Nasze spotkanie było niezwykle skuteczne, we wszystkich punktach świetnie się dogadaliśmy, jest tylko kilka, które nam pozostało. Niektóre nie są aż tak istotne. Jeden jest prawdopodobnie najważniejszy, ale mamy bardzo duże szanse, żeby go osiągnąć - mówił amerykański przywódca, podkreślając, że od zawsze miał świetne stosunki z Putinem.

Oczekuje się, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Trump przeprowadzi w sobotę rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem oraz innymi europejskimi przywódcami.

Spotkanie Trump-Putin. Nie ma przełomu

W piątek Trump i Putin spotkali się w Anchorage na Alasce, gdzie przeprowadzili prawie trzygodzinną rozmowę. Następnie wydali oświadczenia, podczas trwającej 12 minut konferencji prasowej, nie odpowiadając na pytanie kierowane przez dziennikarzy.



Mimo zapewnień przywódców o konstruktywnie prowadzonej dyskusji, po zakończonym spotkaniu nie podali oni żadnych konkretnych uzgodnień.