- Dopóki będę prezydentem, nie wierzę, że to się wydarzy - mówił Donald Trump dla Fox News w odniesieniu do potencjalnego rozpętania przez Chiny konfliktu o Tajwan. Prezydent USA ujawnił, że uzyskał taką gwarancję ze strony Xi Jinpinga. Jednocześnie miał także usłyszeć "ukryte ostrzeżenia" dotyczące Tajwanu.

Jednocześnie Trump zaznaczył, że chiński przywódca przesłał mu "ukryte ostrzeżenia" odnośnie przyszłości Tajwanu, który Chińczycy uważają za swoje terytorium.



- Powiedział też: "Jestem bardzo cierpliwy. Chiny również są cierpliwe". Ja mu odpowiedziałem, że byłoby lepiej, aby to się nie wydarzyło - skwitował Donald Trump.



Zapytany w lutym, czy polityka jego administracji polega na zapobieganiu użyciu siły przez Chiny w celu przejęcia kontroli nad Tajwanem, prezydent USA powiedział, że nigdy nie komentuje tej sprawy.

Konflikt o Tajwan. Zmiana polityki USA

Stanowisko to zdecydowanie odbiega od jego poprzednika, Joe Bidena, który wielokrotnie zrywał z dziesięcioleciami "strategicznej dwuznaczności" w tej kwestii, dając do zrozumienia, że Waszyngton przyjdzie Tajpej z pomocą w przypadku chińskiego ataku.



Mimo to uważa się, że administracja Trumpa nakłania partnerów i sojuszników - w tym Japonię - do jasnego określenia roli, jaką odegrają w przypadku konfliktu amerykańsko-chińskiego o Tajwan.

Stany Zjednoczone przeniosły swoje uznanie dyplomatyczne z Tajpej na Pekin w 1979 roku, ale utrzymują nieoficjalne stosunki z Tajwanem i są prawnie zobowiązane do dostarczania wyspie broni, która pomoże jej się przeciwstawić wrogiej armii.



Strategiczne niejednoznaczność postawy USA od dziesięcioleci ma na celu nie tylko powstrzymanie Pekinu przed użyciem siły przeciwko wyspie, ale także odwiedzenie Tajpej od dążenia do formalnej niepodległości, przy jednoczesnym pozostawieniu Waszyngtonowi oddechu w relacjach z oboma stronami.

"Skrajni separatyści". Xi Jinping ostrzega Donalda Trumpa

W czerwcu Donald Trump i Xi Jinping odbyli pierwszą potwierdzoną rozmowę telefoniczną za drugiej kadencji prezydenta USA.

Podczas tych rozmów Pekin powiedział, iż Xi "podkreślił, że Stany Zjednoczone muszą podejść do kwestii Tajwanu z rozwagą, aby skrajni separatyści dążący do 'niepodległości Tajwanu' nie byli w stanie wciągnąć Chin i Ameryki na niebezpieczny teren konfrontacji, a nawet konfliktu".